(Görüntülü) Putin: Rusya ve Türkiye'nin ilişkileri olumlu yönde ilerliyor (2)

Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, iki ülkenin ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi. Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentine giden Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler için Devlet Başkanlığı Rezidansı’na gitti. Rezidans\'ta Erdoğan\'ı karşıladığında kısa bir açıklama yapan Putin, \"İlişkilerimiz olumlu şekilde gelişiyor\" dedi ve ekledi: \"Bu ticari ekonomik bağları ilgilendiriyor. Bu bağlar çok hızlı tempo ve hacimlerle büyüyor. Bu özellikle bölgede ve uluslararası arenada bizim güvenlik hattındaki işbirliğimizi de kapsıyor. Çok sayıda konu var ve çoğu da büyük önem taşıyor. Ben yalnızca tüm konularda fikir alışverişi yapmak değil; aynı zamanda bazı çözümler bulmak amacıyla sizi gördüğüm için çok memnun oldum.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.