(Görüntülü) Prof. Dr. Harzadın: Çocuklara her gün bir kaşık zeytinyağı içirin

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Gömeç ilçesinde zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, zeytinyağının çocuklarda beyin gelişimi için son derece faydalı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Harzadın, annelere, çocuklarına her gün bir kaşık soğuk sıkım zeytinyağı içirmelerini önerdi.



\'Sağlıklı Yaşıyoruz Grubu\' ile Gömeç ilçesine gelen Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, bir zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkım zeytinyağının üretimini izledi ve bol bol zeytinyağı tattı. Zeytinyağının insan sağlığı için faydalarının bilindiğini anlatan Prof. Dr. Harzadın, soğuk sıkım zeytinyağının çocuklarda öğrenme kabiliyetini artırdığını belirtti.



Zeytinyağının faydaları üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Harzadın, \"Son yapığımız deneyde soğuk sıkım zeytinyağının, yüksek polifenollü zeytinyağının deney hayvanlarının öğrenme, bellek kapasitesini artırdığını, anksiyete düzeylerini azalttığını bulduk. Bugün, Balıkesir\'in Gömeç ilçesinde, bir zeytinyağı sıkım tesisinde erken hasat zeytinyağının sıkımını izlemek için buradayız. Zeytinyağının tüm vücudumuza olumlu etkilerini zaten biliyorduk. Ama, biz beyne etkilerini, beyin gelişimine etkilerini araştırdık bu son çalışmamızda. Beyni olumlu etkiliyor. Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiliyor. Öğrenme bellek kapasitesini artırıyor. Ben, bütün annelere her gün soğuk sıkım zeytinyağını çocuklarına ve kendilerine vermelerini öneriyorum. Her gün bir kaşık zeytinyağı beyin gelişimi için son derece faydalı. Çocuklar daha iyi öğrenecektir. Daha iyi hatırlayacaklardır. Okul başarısını da etkileyecektir bu durum\" dedi.