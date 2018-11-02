(Görüntülü) Prof. Dr. Cesur, konserde müdahale ettiği solisti hastanede ziyaret etti

Nurettin ARKAN- ISPARTA-DHA) ISPARTA\'da, konser sırasında fenalaşıp düşerek başını çarpan Isparta Musiki Derneği\'nin solisti Nuri Ağırbaş\'ın tedavisi sürüyor. İlk müdahaleyi yapan merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Ağırbaş\'ı hastanede ziyaret etti. Isparta Genç İşadamları Derneği\'nin (IGİAD) tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'nde, geçen çarşamba gecesi derneğe katılan 8 üye için tören düzenlendi. Gecede, Isparta Musiki Derneği konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Orkestranın arkasındaki basamakta ayakta duran Nuri Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş\'a ilk tıbbi müdahaleyi geceye katılan merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı. Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan Nuri Ağırbaş\'ın nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi\'ne kadar gitti. HASTANEDE ZİYARET ETTİ Beyin kanaması geçiren Nuri Ağırbaş, ameliyata alındı. Operasyon sonrasında servise alına Nuri Ağırbaş\'ın tedavisi sürüyor. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Nuri Ağırbaş\'ı bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ağırbaş\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Cesur, doktorundan da sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ağırbaş\'ın yakınları Aylin Cesur\'a sarılarak, Allah sizden razı olsun. Siz müdahale ermeseydiniz Nuri şimdi ölmüştü diyerek teşekkür etti.