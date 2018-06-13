(Görüntülü) Prof. Dr. Aslan'dan 500 koyunun düşüp telef olmasına ilişkin açıklama

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, Gürpınar ilçesinde 500 koyunun kayalıklardan düşüp telef olmasına ilişkin açıklama yaptı. Koyunların sürü psikolojisine göre hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir uçurumdan atladığında sürünün içerisinden bir koyun yorulup duruncaya kadar, ya da tehlikeyi sezinceye kadar koyunlar aynı şeyi yapar\" dedi. Olay, dün sabah saatlerinde Gürpınar ilçesi kırsal Topyıldız Mahallesi\'ne bağlı Yapraklı Mezrası\'nın Arebi-Krom yaylalarında meydana geldi. Çobanların otlatmaya çıkardığı 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait sürünün önündeki koyunlardan biri, karşı yamaca geçmek için atladı. Arkadan gelen diğe koyunlarda peş peşe atladı. Kayalıklardan yuvarlanan yaklaşık 500 koyun telef oldu. Çobanların haber vermesi üzerine, olay yerine gelen mezralılar, koyunlarını tespit etmeye çalıştı. KOYUNLAR SÜRÜ PSİKOLOJİSİ İLE YAŞARLAR Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan, hayvanların toplu ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Sürünün çoban, köpek ve koyunlardan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, \"Koyunlar sürü psikolojisi ile yaşarlar. Bu psikoloji ile yaşadıkları için de içlerinde herhangi olumsuz etkene karşı bir koyun ne tarafa giderse, diğer koyunlarda o tarafa doğru gider. Buradaki en büyük sürü başı çobandır. Sürünün çobanla iletişim koptuğu için istedikleri yöne doğru giderler\" dedi. Sürünün başının çoban olduğunu ve iletişimi sağlıklı kurması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir uçurumdan atladığında sürünün içerisinden bir koyun yorulup duruncaya kadar ya da tehlikeyi sezinceye kadar koyunlar aynı şeyi yapar. Bir koyun uçurumdan yuvarlandığı zaman eğer tekrar kalkıp geriye doğru gelirse diğer koyunlarda ileriye doğru gitmezler ve geriye doğru dönerler. Koyunlar çok ürkek hayvanlardır, herhangi bir tehlikeye karşı bir tarafa doğru ürkerek tepki verirler\" diye konuştu. \'KOYUNLAR KUŞTAN BİLE ÜRKEBİLİR\' Çobanların koyunları başıboş bırakmamasını isteyen Prof. Dr. Aslan, \"Koyunlar bir köpekten, bir yabani hayvandan, bir kuştan bile ürkebilir. Yabani hayvanlarına tepki veren sürü uçurumdan yuvarlanır. Bu tehlikeyi sezen çobanlar, daima uçurum tarafında bulunup sürüyü kontrol etmeleri gerekiyor\" diye konuştu.