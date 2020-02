(Görüntülü) Poyraz'ın servis çilesi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da özel bir okula giden Poyraz Yıldız (9) kente 20 kilometre uzaklıkta olan Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi\'nde oturmasına rağmen servis şirketi, 40 kilometre mesafedeki Kemer ilçesi üzerinden ücret çıkardı. Anne Sultan Yıldız bir yıllık ücreti peşin ödedikten sonra şikayetçi olunca servis şirketine ceza yazıldı. Bunun üzerine servis şirketi Poyraz Yıldız\'ı taşımayacağını aileye bildirdi. Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi\'nde oturan Yıldız ailesi, çocukları Poyraz\'ı Muratpaşa ilçesindeki özel okula kaydettirdi. Çocuğunun okula ulaşımını sağlamak için servis şirketiyle görüşen Sultan Yıldız, büyük şok yaşadı. İddiaya göre şirket okul ile arası 20 kilometre olan Beldibi ücretlendirmesi yerine aileden, okuldan 40 kilometre uzakta bulunan Kemer ilçesi ücreti istedi. Aile bir yıllık ücret olan 4 bin lirayı peşin ödedi ancak konu hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine taşıma şirketine ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından şirket yetkilileri, Yıldız ailesine \'çocuklarını taşımayacaklarını\' söyledi. Ücretlendirmeye itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Sultan Yıldız, “Servis için başvurduğumda Beldibi Mahallesi\'nde ikamet ediyor olmamıza rağmen benden Kemer ilçesi için ücret talep edildi. Çok itirazda bulundum çünkü Kemer ile Beldibi arasında 21 kilometre fark var. Bütün itirazlarıma rağmen Kemer ücreti ödeyerek çocuğumu servise yazdırdım. Sonrasında bu fiyatlandırmayla ilgili şikayette bulundum\" dedi. İLÇELER ARASI OTOBÜSLE GİDİYOR Çocuğunun eğitim hakkının elinden alındığını belirten Yıldız, “Bunun üzerine UKOME servis taşımacılığını yapan şirkete ceza kesti. Sonrasında taşımacılık yapan şirketin müdürü beni arayarak hiçbir şekilde çocuğumu taşımayacaklarını söyledi. Pazartesi gününden bu yana çocuğumu servislerine almıyorlar. Beldibi\'nden buraya her sabah çocuğumu ilçeler arası otobüsle getiriyorum ve akşam gelip alıyorum. Ben olmadığım zaman 9 yaşında çocuğum bu kadar yolu mecburen kendisi gidip gelecek\" diye konuştu. \'İSTEDİKLERİ KADAR CEZA KESSİNLER\' Hukuki yollardan haklarını arayacaklarını söyleyen ailenin avukatı Hakan Evcin, “Anne Sultan Yıldız CİMER\'e yasal olarak bu konu hakkında şikayette bulundu. Bu başvuru sonucunda, 20 kilometrelik mesafe için 40 kilometre ücreti alan şirkete UKOME tarafından ceza kesilmiştir. Bu şirketin hem ortağı hem müdürü olan kişi \'İstedikleri kadar ceza kessinler. Ben bu çocuğu taşımam\' demiştir. Okul ile görüştüğümüzde de ihaleyi kazanan şirketin bu şirket olması nedeniyle başka bir kişi tarafından taşıma yapılamayacağı söylendi\" dedi. \'BU BİR SUÇTUR\' Aile tarafından bir yıllık servis ücreti peşin ödenmesine rağmen Poyraz Yıldız\'ın servise alınmadığını söyleyen Evcin, “Çocuk alıştığı okulundan ve arkadaşlarından ayrılmasın diye annesi her gün 80 kilometre yol gidip geliyor. Bu konuyla alakalı olarak taşıma yapan şirket hakkında savcılığa, okul hakkında ise Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne başvuracağız. Hiç kimsenin çocuğumuzun eğitim hakkını elinden almaya hakkı yok. Bu servisin ücreti bir yıllık peşin ödenmesine rağmen çocuğu servise almıyorlar. 9 yaşında bir çocuğun her gün şehirlerarası yoldan tek başına gidip gelmesi ne kadar mümkün? Bu bir suçtur ilgililer hakkında işlem yapılması gerekmektedi\" ifadelerini kullandı.