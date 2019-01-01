T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Poşet ücretli olunca, pazar filesi örmeye başladılar

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, satış noktalarında verilen plastik poşetlerin yarından itibaren ücretli temin edilecek olması nedeniyle, kendi pazar filelerini üretmeye başladı

01 Ocak 2019 16:07

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, satış noktalarında verilen plastik poşetlerin yarından itibaren ücretli temin edilecek olması nedeniyle, kendi pazar filelerini üretmeye başladı. Türkiye\'de 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla poşetlerin ücretli hale gelecek olması nedeniyle, Yusufeli Halk Eğitim Merkezi\'ndeki kursiyerler pazar filesi üretmeye karar verdi. Kursiyerler, kadın ve erkekler için fileler üretmeye başladı. Halk Eğitim Müdürü Selim Sılacı, proje ile kursiyerlerin kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve talep halinde ilçe sakinlerine de satış yapabileceklerini söyledi. \'BİR FİLE 2-3 SAATTE TAMAMLANIYOR\' Kursiyerlerin kadın ve erkekler için farklı motiflerde pazar filesi imal ettiklerini anlatan Sılacı, bir pazar filesinin yaklaşık 2-3 saat içerisinde tamamlandığını belirtti. Selim Sılacı, \"Erkekler için yapılan pazar fileleri daha sade olurken, bayanlara yönelik yapılan fileler desen ve motif bakımından daha zengin içeriğe sahip. Bir pazar filesi tığ, örgü, ilmek teknikleri kullanılarak 2-3 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Filede değişik ipler de kullanılıyor. File yaklaşık 3-4 TL gibi bir rakama mal oluyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nusret DURURYUSUFELİ Artvin DHA ARTVİN YusufeliHalk Eğitim MerkeziTürkiyeOcakYusufeli Halk Eğitim MerkeziKursiyerlerHalk Eğitim Müdürü Selim SılacıFİLESAATTE TAMAMLANIYORSılacıSelim SılacıBirFiledeFileTL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24