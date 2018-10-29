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(Görüntülü) Porsuk Çayı'nda tekneli fener alayı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda teknelerle fener alayı düzenlendi

29 Ekim 2018 02:54

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yılı dolayısıyla Porsuk Çayı\'nda teknelerle fener alayı düzenlendi. Etkinlikte, flyboard ve havai fişek gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nce bu akşam düzenlenen Porsuk Çayı\'ndaki fener alayını yüzlerce kişi coşkuyla izledi. Tekneli fener alayı geçişinde, havai fişekler eşliğinde Porsuk Çayı\'nda tur atıldı. Çay kıyısını dolduran yüzlerce Eskişehirli, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını tekneler geçerken coşkuyla salladı.

Teknelere binerek fener alayına katılan CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü megafonla kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Milletvekili Çakırözer, \"Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır\" dedi.

Tekneli fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösterisi yapıldı. Gösteri ilgiyle izlendi.

 

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