(Görüntülü) Polonyalı turistler Erciyes'ten memnun

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu yıl Polonyalı turistleri de ağırladıklarını belirterek turistlerin pistlerden çok memnun olduğunu söyledi.



Cuma günü Kayseri\'ye gelen 189 kişilik Polonyalı turist kafilesi Erciyes Kayak Merkezi\'nde tatillerine başladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı ise kayak merkezinin önemine değinerek şunları söyledi: \"Bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Erciyes\'te şehrimizin tarihi projelerinden birini yaptı. Tabi buradaki hedef Kayseri\'de yaşayan hemşerilerimiz ve Türk vatandaşları için uluslararası standartlarda güvenli, kaliteli ve nezih bir ortam doğurabilecek bir kayak merkezi oluşturmaktı. Bunun yanında önemli beklentilerimizden birisi de şehrimize yabancı turist getirip bu vesileyle şehrimizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak. 2012 yılından itibaren biz Erciyes Dağı\'nı biz ilk defa düzenli yönetim biçimi olarak Türkiye\'de uygulayan tek kayak merkezi olarak yönetmeye başladık ve altyapımızı oturtup, özellikle şehir dışından bir talep geldikten sonra da gözümüzü yabancı pazarlara çevirdik. Orada bir çok fuarlara ve sunumlara katıldık. Çok şükür geçtiğimiz yıldan itibaren de bunun neticelerini almaya başladık. Artık Kayseri\'ye Erciyes\'te kış tatili geçirmek için uluslararası direkt uçuşlarla yurtdışından birçok misafirimiz geliyor.\"



Cıngı, geçtiğimiz yıl Rusya\'dan gelen turist kafilesi ile farklı ülkelerden turist ağırlamaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: \"Geçtiğimiz yıl Rusya ile başladığımız bu süreçte Ukrayna ve Polonya\'nın da ilave edilmesiyle 3 ülkeye ulaştı. Geçtiğimiz Cuma günü de ilk Polonya kafilesini karşılama imkanımız oldu. Şu anda misafirlerimiz Erciyes\'te ve şehir otellerinde konaklıyorlar. Hem Erciyes\'te kayak yapıyorlar hem de Kapadokya\'yı da ziyaret ederek hayatlarında unutamayacakları bir kış tatili geçiriyorlar. Şimdiye kadar ki gidişatımız çok iyi. Kayak yapan misafirlerimizle görüştüğümüzde çok mutlu olduklarını ve pistleri beğendiklerini söylediler.\"