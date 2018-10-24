T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü) Polisten helikopterli trafik denetimi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da trafik ekipleri, helikopterle havadan denetim yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesti

24 Ekim 2018 20:23

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da trafik ekipleri, helikopterle havadan denetim yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesti. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana\'da helikopterle havadan trafik denetlemesi yaptı. Ülke genelinde yapılan \'Trafik Kazalarını Önleme Planı\' uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde, emniyet kemeri, hatalı sollama, otoyolda duraklama ve şerit ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAEmniyet MüdürlüğüTrafik DenetlemeMüdürlüğüAdanaKazalarınıPlanıDenetimlerin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24