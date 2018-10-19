(Görüntülü) Polisler tarafından dövüldü, ters kelepçe takıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da sanayi esnafı, evli ve 3 çocuk sahibi Mustafa Uçmak (33), otomobille drift yapan yeğenlerinin gözaltına alındığını duyup, gittiği olay yerinde polis ekiplerince dövüldü. Ters kelepçe de takılan Uçmak, bu halde hastane önüne bırakıldığını söyledi. Uçmak, kendisinin ve 2 yeğeninin dövülmesiyle ilgili şikayetçi olduklarını belirtti. Olay anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay, 14 Ekim Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar 1. Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Sanayi içinde devriye görevi yapan motorize polis ekipleri, M.T.\'nin (17) otomobiliyle drift yaptığını fark etti. Polisin durdurmak istediği M.T. ile ekipler arasında kovalamaca oldu. Daha sonra sanayi içindeki diğer polis ekiplerinin de desteğiyle M.T.\'nin kullandığı otomobil durduruldu. Polis, M.T. ile araçta bulunan A.İ.U.\'yu (15) gözaltına almak istedi. M.T. ve A.İ.U.\'ya, iddiaya göre, zorluk çıkarınca gözaltına alınırken şiddet uygulandı. DÖVÜP, TERS KELEPÇE TAKTILAR Ağabeyinin oğlu A.İ.U. ile halasının oğlu M.T.\'nin gözaltına alındığını duyan sanayi sitesi esnafı Mustafa Uçmak da olay yerine geldi. Yeğenlerinin durumunu ve neden gözaltına alındığını soran Uçmak, iddiaya göre, polis tarafından dövüldü. Polisin ters kelepçe taktığı Mustafa Uçmak, yere yatırılırken, polislerden biri de başına tekme attı. A.İ.U. ve M.T., polis merkezine götürüldü. Mustafa Uçmak ise iddiaya göre, kelepçeli halde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin önünde bırakıldı. Başında, karnında ve bacaklarında yaralar bulunan Uçmak, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü polisler hakkında şikayetçi oldu. A.İ.U. ve M.T. de polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıktan sonra aynı olayla ilgili şikayette bulundu. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. \'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM\' Mustafa Uçmak, olayın şokunu hala atlatamadığını belirterek, \"Olay 1. Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Yeğenlerim bir olay yaşamış ve ben de bunu duydum. Yanlarına gittiğimde darp olayını gördüm. Yeğenlerime bunu sorduğumda cevap veremediler. Daha sonra polis ekiplerine sordum. \'Ne oldu ağabey, nasıl oldu?\' diye. Ben bu soruyu sorar sormaz darbetmeye başladılar. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Benim sorduğum soruya direkt cevap darp oldu\" dedi. \'HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇMIŞLAR\' Kendisiyle birlikte A.İ.U. ve M.T. ile ağabeyi Kenan Uçmak ve oğlu Ş.U.\'nun da dövüldüğünü öne süren Mustafa Uçmak, \"Fakat en çok darbeyi ben aldım. Haksız yere aldım. Yeğenlerimin neden gözaltına alındıklarını ise bilmiyorum. Tek amacım olayı öğrenmekti. Bana ters kelepçe takarak biber gazı sıktılar. Botlarıyla giriştiler. Daha sonra beni sürüyerek polis arabasının arkasına götürdüler. Arabanın içerisinde kafamı demirlere çarptılar. Bunu 3- 5 sefer yaptılar. Ondan sonra botlarıyla giriştiler. Daha sonra polis arabasıyla hastane önüne bırakıp kaçmışlar\" diye konuştu. Mustafa Uçmak, olay sırasında çevredeki esnaf arkadaşlarının araya girmek istediğini; ancak polisin engel olduğunu ileri sürdü. \'EŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM\' Olayı duyduktan sonra hastaneye giden Şerife Uçmak (30), eşini kanlar içinde gördüğünde baygınlık geçirdiğini dile getirerek, \"Eşim beni bıraktı ve olayın olduğu yere gitti. Aradım ve sonradan durumunu öğrendim. Minibüsle hemen hastaneye gittim. Eşimi kanlar içinde gördüm. Bayılmışım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Evimin direği eşim\" dedi. Afyonkarahisar Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nden olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.