T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Polis, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün o uçağı didik didik aradı 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan'dan Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

09 Ekim 2018 17:30

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan\'dan Atatürk Havalimanı\'na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.


 

2 Ekim\'de Gazeteci Kaşıkçı\'nın kaybolduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'ndan havalanacak uçak için harekete geçti. Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası\'ndan giriş yaptı. Yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Yolcular terminalde pasaport işlemleri için beklerken, apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından didik didik arandı. Aramalar sonucunda her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi. Polis ekipleri ayrıca tüm gün boyunca kamera kayıtları saniye saniye inceledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA  SUUDİCemal Kaşıkçı Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuSuudi Arabistan Atatürk HavalimanıEkim Gazeteci KaşıkçıAtatürk HavalimanıUçağınGenel Havacılık Terminal BinasıYolcularınXRAYYolcularHZSK2
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24