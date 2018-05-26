(Görüntülü) Polis başmüfettişi Sula, Diyarbakırlı çocukları sevindirdi

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi\'nde 5 ilde, 10 bin çocuğa yaptığı tablolarla sanat konulu konferans veren polis başmüfettişi Ahmet Sula, hayırsever bir işadamının bağışıyla Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde 100 çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Türkiye\'nin farklı illerinde 30 yıldır terör ve istihbarat bölümlerinde görev yapan polis başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman\'da sanat konferansı düzenledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki 5 ilde, 8 ayrı program düzenleyen Sula, aralarında terör mağduru çocukların da bulunduğu 10 bin öğrenciye yaptığı tablolar üzerinden sanatı anlattı. Konferanslarını tamamladıktan sonra Diyarbakır\'a dönen Sula\'ya ulaşan bir işadamı, çocuklara destek olmak istediğini söyledi. Polis başmüfettişi Ahmet Sula, işadamının yaptığı bağışla Sur\'da eğitim gören çocuklara kıyafet yardımında bulundu. Diyarbakır\'ın Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile birlikte Ziya Gökalp İlkokulu\'nda öğrenim gören çocukları ziyaret eden Sula, onlarla sohbet etti. Sula, hayırsever işadamının bağışıyla yardım yaptıklarını belirterek, çocukların mutluluğunun her şeyden üstün olduğunu söyledi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise amaçlarının çocuklara güzel bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek, çocukların güzel gülüşlerini eksiltmemek adına barış, huzur dolu bir gelecek için uğraş verdiklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi ile Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, çocuklara kıyafet dağıtımı yaptı, ardından da birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.