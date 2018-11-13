(Görüntülü) Polis-astsubay düellosuna "müebbet hapis" istendi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY\'de polis memuruyla sokak düellosunda yaralanan astsubay Aslan S. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede kanlı düellonun detayları anlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede 3 Eylül\'de Çekmeköy\'de yaşanan olay şöyle anlatıldı; Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı\'nda astsubay üstçavuş Aslan S. ile Ümraniye Cezaevi\'nde infaz koruma memuru Deniz A. arasında bu yılın başından itibaren duygusal ilişki başladı. Koruma Şube Müdürlüğü\'nde polis Süleyman A. ile evli olan Deniz A., Aslan S. ile birliktelik yaşadı. Cinayet gününden bir gün önce Deniz A. arkadaşı Sevgi G. ile whatsapp\'dan Aslan S. ile ilişkisine dair mesajlaştı. Süleyman A. eşinin telefondaki mesajları görünce sabah saatlerinde Deniz A. ile tartıştı. Süleyman A. eşinden kendisini Aslan S.\'nın yanına götürmesini istedi. Deniz A. polis memuru eşini, astsubay sevgilisinin her saban servis beklediği Çekmeköy\'deki noktaya saat 07.15 sıralarında götürdü. Deniz A. araçta beklerken polis memuru Süleyman A. astsubay Aslan S.\'nin yanına gitti. Eşi ile ilişkisinin olup olmadığını soran Süleyman A.\'ya, Aslan S. arkadaş olduklarını herhangi bir ilişkisinin olmadığın söyledi. Bunun üzerine Süleyman A., Aslan S.\'nin cep telefonuna bakmak istedi. SEVGİLİSİNİ \'SON\' ADIYLA KAYDETTİ Aslan S. telefonunu göstermek istemedi. Ancak Süleyman A. , Aslan S.\'nin elinde bulunan telefonundaki whatshap\'ta eşinin \'SON\' adıyla kayıtlı olduğunu gördü. Astubay ve polis arasındaki tartışma şiddetlendi. Süleyman A. araçta bekleyen eşini yanına çağırdı. Deniz A\'nin gelmesi ile Süleyman A., eşi adına kayıtlı tabancayı çıkardı. Hiçbir şey demeden eşini sağ kolundan vurdu. TABANCA TUTUKLUK YAPTI Süleyman A., Aslan S.\'ye ateş etmek isterken silah tutukluk yaptı. Tabancayı doldur boşalt yapan polis memuru Aslan S.\'ye ateş etti. Bu sırada da Aslan S. beylik tabancasını belinden çıkartırken yere düşürdü. Yere düşen tabancayı almak için astsubay ile polis memuru arasında itiş kakış yaşanmaya başlandı. Aslan S. düşen tabancasını yerden alınca taraflar birbirine ateş etti. İkili ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladı. Yere düştükleri sırada Aslan S. üzerinde bulunan Süleyman A.\'nın sırtına doğru bir iki el ateş etti. Süleyman A. da Aslan S.nin altında kalan silahına ulaşarak ateş etmek istedi. EŞİ EVİME 10-15 KERE GELDİ Aslan S. ifadesinde polis memurunu eşi ilişkisi olduğunu belirterek, \"Evime 10-15 kere geldi. Bir çok kez ayrıldık ve görüşmeye başladık. Servis beklerken önceden tanımadığım Süleyman A. yanıma gelerek hakaret etmeye başladı\" dedi. Polis memurunun cep telefonuma bakmak istediğini belirten Aslan S., \"Kendisini sakinleştirmek amacıyla eşiyle ilişkim olmadığını söyledim. Cep telefonumda Deniz\'in whapsapp\'ta kayıtlı \'son\' diye kaydettiğim fotoğrafını gördü. Silahını çıkartarak tetiğe bastı. Silahı tutukluk yapınca kaçmaya çalıştım ancak ateş edince boğazımdan yaralandım. Silahımı çıkartmaya çalışırken silahıma tekme atınca yere düştü\" dedi. BAŞI YERE DÜŞTÜ Nefes almakta zorlanırken silahıma ulaştığını anlatan Aslan S., \"Süleyman A. silahı bana doğrulttu. Kulağım hasar aldığı için sesleri duymuyordum. Bana ateş edip etmediğini anlamadım. Boğuşurken üzerimde olan Süleyman A.\'nın sırtına ateş ettim. Silahı başıma dayayınca koltuk altına iki el daha ateş ettiğimde başı yere düştü\" diye ifade verdi. OLAYIN ŞOKUYLA YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM Deniz A. ise ifadesinde 2014 yılında evlendiği Süleyman A.\'nın koruma şube müdürlüğünde çalıştığını belirtti. Eşinin whatsapp yazışmalarını görünce kendisini Aslan S. ye götürmesini istediğini anlatan Deniz A., \"Aslan ile normal başlayan arkadaşlığımız duygusal birlikteliğe dönüştü. Eşim, Aslan S. ile konuşurken beni yanına çağırdı. Beni yaraladı. Olayın şoku ile yaşananları hatırlamıyorum\" dedi. ASTSUBAY 8, POLİS 3 KEZ ATEŞ ETTİ İddianamede Süleyman A.\'nın 3, Aslan S.\'nin ise en az 8 kez ateş ettiği yer aldı. İlk silahını çıkartanın ve ateş edenin polis memuru olduğunun belirtildiği iddianamede meşru müdafaa savunma kapsamında değerlendirmesini mahkemenin yapması gerektiği kaydedildi. KAYINPEDERİ ŞİKAYETÇİ OLDU Deniz A. hakkında ise kayınpederinin kasten öldürme suçuna azmettirme ve iştirak suçundan yapılan şikayetle ilgili soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Şikayetçi ölen polisin babası Ali A. şikayet dilekçesinde gelini Deniz A.\'nın olayda azmettirici olarak yer aldığını ve Aslan S.\'yi oğlunu öldürmesi için yönlendirdiğini teşvik ederek azmettirdiğini iddia etmişti. Savcılık iddiayı kanıtlayan somut bilgi ve belgelerin olmadığını belirterek Deniz A. hakkında takipsizlik kararı verdi.