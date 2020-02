(Görüntülü) Plastik torbaların ücretli olmasına destek

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı\'nca (TÜRÇEV) Aydın\'ın Kuşadası ilçesindeki otelde, 12\'nci Mavi Bayrak Eğitim Toplantısı düzenlendi. Gelecek kuşağın rezervlerinin kullanıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, kaynakların tükenmeye başladığını vurguladı. Toplantıda, yılbaşından itibaren marketlerde plastik poşetlerin ücretli olması desteklendi.



TÜRÇEV tarafından Kuşadası\'ndaki bir otelde düzenlenen Mavi Bayrak Eğitim Semineri, bugün başladı. 3 gün sürecek seminere; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye yetkilileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan bakanlık yetkilileri, çevre ve doğanın korunması adına yapılan çalışmaları anlattı, sıfır atık projesi hakkında bilgi verdi. Konuşmacıların tümü yıl başından itibaren marketlerde plastik torbaların ücretli olmasını destekledi.



AVRUPA\'DA ATIK ORANI TÜRKİYE\'NİN AKSİNE GERİLEDİ



TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, vakıflarının 25\'nci yılı olduğunu belirterek, kutlama yerine, elde edilen başarıya daha fazla katkının sağlanması için bu eğitimi düzenlediklerini söyledi. Gelecek kuşağın rezervlerinin kullanıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır ise kaynakların tükenmeye başladığını belirtti. Çakır, \"Türkiye\'de şu anda oluşan atık miktarımız 31 milyon ton. 2023 yılında bunun 38 milyona ulaşmasını öngörüyoruz. Avrupa ülkelerine baktığımızda ise son 10 yılda yüzde 5 azalma görüyoruz. Bir strateji belirlediler ve uyguluyorlar. Bizde ise ne yazık ki, her geçen gün atık miktarı artıyor. Atıkların değerlendirilmesini incelediğimizde, birçok ülkenin atıklarını geri dönüştürdüğünü görüyoruz. Bizim ülkemizde ise iller bazında geri kazanım yüzde 30 seviyesinde\" dedi.



SIFIR ATIK PROJESİYLE 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



Bakanlığının geçen yıl başlattığı \'Sıfır Atık\' projesiyle ilgili bilgi veren Çakır, \"Bakanlığımızda uyguladığımız sıfır atık projesiyle 18 ayda sadece bizim binamızdaki 200 ton değerlendirilebilir atık topladık. Bunların 120 tonunu kağıt oluşturuyor. Böylece 2 bin 57 ağacı kurtarmış olduk. Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. 1 yılda 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç söz konusu. Her yıl 10 hektar orman alanından tasarruf yapılıyor. Cari açıkta yüzde 8 bir azalma sağlanacak. İstanbul\'un 1 yıllık elektrik ve su ihtiyacına denk geliyor bu çalışma. Tüm bunlar için sadece tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve atıklarımızı ayrıştırmamız yeterli\" diye konuştu.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı temsilcisi Tolga Yücel ise dünyada plastik atıkları denize atan ülkelerin başında gelen Çin\'in bu yılbaşında radikal bir karar aldığını, tek kullanımlık plastik ithalatını durdurduğunu söyledi. Yücel, yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak ücretli poşet projesini desteklediklerini kaydetti. Dünyada her yıl 500 milyon ton atığın denizlere döküldüğünü hatırlatan Yücel, \"Okyanuslarda Kıbrıs büyüklüğünde plastik adaları oluşmaya başladı. 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atık olacak. Ne yazık ki bu korkutucu tablo sadece okyanuslarda değil, artık Akdeniz\'de de başladı. Özellikle dünyada, mikroplastik yoğunluğunun en fazla olduğu deniz haline geldi. Akdeniz\'de 2010 verilerine göre en fazla denize plastik atık veren ülke ise Türkiye. İkinci İspanya. Sadece Avrupa\'da yılda 60 milyon ton plastik üretiliyor. Açığa çıkan 27 milyon ton plastik atığın ise sadece üçte biri dönüştürülüyor. Dünya genelinde 344 canlı türü plastik tehlikesi altında\" dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı ise \"Doğa onunla birlikte yaşamayı öğrenmez, ona zarar verirsek intikamını çok kötü alıyor. Kuşadası olarak, ekim ayında kasırga tehlikesi atlattık. 20\'nci paralelin kuzeyinde bu tür kasırgaların oluşması bugüne kadar mümkün değildi. Bu çevreyi o kadar kötü kullanıp, o kadar hor kullandığımızın sonucu. Doğa artık bizden intikam almaya yelteniyor. İçinde bulunduğumuz doğa ve çevreyi koruyup kollamamız gerekiyor\" dedi.



Üç gün sürecek toplantıda katılımcılara, mavi bayrakla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler, konu uzmanları tarafından anlatılacak.