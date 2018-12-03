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(Görüntülü) Plastik sandalyeyi baston gibi kullanmaktan kurtuldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybeden ve plastik sandalyeyi baston gibi kullanmak zorunda kalan Sadık Akyüz'e tekerlekli sandalye hedi

03 Aralık 2018 18:13

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybeden ve plastik sandalyeyi baston gibi kullanmak zorunda kalan Sadık Akyüz\'e tekerlekli sandalye hediye etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç’ta yalnız yaşayan ve plastik sandalyeyi baston gibi kullanmasıyla haberlere konu olan Sadık Akyüz’ü evinde ziyaret etti. Milletvekili Yıldız, geçici olarak tekerlekli sandalye hediye ettiği Akyüz\'e, akülü araç alınacağını, ayrıca engelli maaşı bağlanması ve ev ihtiyaçlarının karşılanması için yardımcı olunacağını söyledi Akyüz de duyarlılığından dolayı Yıldız\'a teşekkür etti.

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