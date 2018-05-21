(Görüntülü) Plaj Voleybolu Dünya Turu'nda Sırbistan ve Küba zirvede

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın ev sahipliği yaptığı Plaj Voleybolu Dünya Turu\'nda erkeklerde Sırbıstan, kadınlarda ise Küba şampiyon oldu. Efeler Kent Meydanı\'na kurulan plaj voleybolu kortlarında Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle düzenlenen dev organizasyona 28 ülkeden 56 kadın ve erkek takımı katıldı. 17 Mayıs Perşembe günü başlayıp 4 gün süren organizasyon, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi. Aydın\'daki maçlar birçok ülke televizyonunda da yayınlandı. Şampiyonın erkekler finalinde Sırbistan\'dan Stefan Basta-Lazar Kolaric ikilisi, İran\'dan Rahman Raoufi-Abolhamed Mirzaali ikilisini 21-16, 23-25 ve 14-16\'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Kadınlar kategorisinde Küba\'dan Mailen Deliz Tamayo-Leila Consuelo Martinez Ortega ikilisi, Rusya\'dan Daria Mastikova-Ksenia Dabizha ikilisini 21-18 ve 21-16\'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk ve altın madalyaya ulaştı. Kadınlarda üçüncülük mücadelesinde de İsveç\'ten ikiz olan Kristina Thurin-Susanna Thurin, aynı ülkeden Tadva Yoken-Sigrid Simonsson ikilisini 18-21, 26-24 ve 15-11\'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi. Birinciler 1000 Dolar, ikinciler 700, üçüncüler ise 500 Dolar ödül kazandı.