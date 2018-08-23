(Görüntülü) PKK'nın 22 kişilik 'Karadeniz Açılım Grubu'na büyük darbe

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TERÖR örgütü PKK\'nın Karadeniz Bölgesi\'nde sansasyonel eylem yapması için gönderdiği 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'na, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2\'si, İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, 6\'sı ise \'gri kategori\'de aranıp, başına 300 bin lira konulan toplam 15 terörist öldürüldü. 3 terörist teslim olurken, 4 terörist de yaralı ve sağ ele geçirildi. Terör örgütü PKK tarafından 1998 yılından sonra Karadeniz Bölgesi\'ne, Tunceli üzerinden sansasyonel eylemler için sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 4\'erli ve 2\'şerli gruba ayrılan teröristlerin sayısı, sonradan gönderilenlerle 22 oldu. 2015 yılının Haziran ayında, Giresun\'un Kümbet Yaylası kırsalında istihbarat birimlerince telsiz görüşmeleriyle deşifre edilen sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\', 2016 yılında Ordu\'nun Mesudiye kırsalında büyük darbe vurulması sonucu çözüldü. FOTOĞRAFTAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ Aralarında sözde \'grup sorumlusu\'nun da olduğu 6 PKK\'lı terörist, 30 Eylül 2016 tarihinde Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan 8 kişilik toplu fotoğrafla örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\' tamamen deşifre oldu. İstihbarat birimleri özverili çalışmayla fotoğrafta yer alanların kimliklerini tek tek tespit ederek, bölgedeki telsiz görüşmelerini de kolaylıkla çözdü. 8 kişilik fotoğraftaki terörist grubun 7\'sinin, 2016\'da Ordu kırsalında etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin ise Ordu kırsalından kaçarak Erzincan\'da çatışmada yaralı ele geçirildiği belirtildi. Fotoğrafı çeken 9\'uncu teröristin ise 31 Mayıs\'ta Giresun\'un Güce kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. 15 TERÖRİSTİN 2\'Sİ \'KIRMIZI\', 6\'SI \'GRİ\' KATEGORİDE ARANIYORDU Karadeniz\'de, son yıllarda İHA destekli yürütülen operasyonlarda foto kapanlar da kullanılarak, teröristlerin geçiş güzergahları tek tek tespit edildi. Giresun Şebinkarahisar\'da, 7 Haziran 2015 tarihinde 1 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı\'nın \'terörden arananlar listesi\'ndeki \'gri kategori\'de aranan ve başına 300 bin lira ödül konulan 1 terörist, 20 Ağustos 2016\'da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınırında, 30 Eylül 2016\'da öldürülen 6 teröristten 3\'ünün de 300 bin lira ödülle aranan \'gri kategori\'den olduğu belirlendi. 18 Ekim 2016\'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan\'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs\'ta 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle \'gri kategori\'de aranan teröristlerden olduğu belirtildi. Gümüşhane Kürtün\'de, 15 Temmuz\'da PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu lideri\', 4 milyon lira ödülle \'kırmızı kategori\'de aranan \'Zeynel\' kod adlı Mehmet Yakışır ile \'Rodi\' kod adlı Levent Dayan da operasyonda öldürüldü. 4 milyon lira ödülle \'kırmızı kategori\'de aranan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun, Gümüşhane Kürtün\'de dün sabah çıkan çatışmada öldürüldü. PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nda yer alan 22 teröristin 15\'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3\'ü teslim oldu, 4\'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2\'sinin, 4 milyon lira ödüllü \'kırmızı kategori\'de aranan, 6\'sının ise 300 bin lira ödüllü \'gri kategori\' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. İHA VE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON Öte yandan güvenlik güçleri, Tunceli kırsalından Karadeniz kırsalına yeni PKK\'lı terörist grubun gönderilebileceği ihtimali üzerine bölgede arazi arama- tarama faaliyetlerini İHA, ATAK, Kobra ve Sikorsky helikopterlerle sürdürüyor.