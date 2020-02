(Görüntülü) PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

İSTANBUL, (DHA) - TERÖR örgütü PKK’nın Türkiye\'ye insani, siyasi, ekonomik ve hukuki maliyetlerinin muazzam derece fazla olduğunu söyleyen Siyasi İstikrar Analisti Serdar Sement, \"Sadece kamu harcamalarını baz alırsak 20 yılda milli gelirimizi yüzde 1.5 geriye düşürdü. Bugün 750-800 milyar dolar olan milli gelirimizden 20 yıl boyunca sadece her yıl olmak üzere 10-12 milyar dolar kayıplar söz konusu\" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) bölgede terör örgütü PKK ile mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor. Gündemde Kandil\'e operasyon söz konusu, konuya ilişkin DHA\'nın sorularını yanıtlayan Siyasi İstikrar Analisti Serdar Sement, PKK\'nın kuruluşundan bugüne Türkiye ekonomisine maliyeti, bölge halkına verdiği zararlar üzerine açıklamalarda bulundu. \"SAVUNMA VE GÜVENLİK HARCAMALARINDA SIÇRAMA OLDU\" 1987\'den 1998 yılına kadar Türkiye\'nin savunma,güvenlik harcamalarının yüzde 2 buçuk olan payının yüzde 5-6\'ya çıktığını belirten Sement, \"Yaklaşık iki misli sıçrama yaptı. 1999\'da terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın derdest edilip, örgütün çökertilmesiyle eylemler 2007\'de başladı ama 2009\'a kadar bütçede savunma, güvenlik harcamalarında keskin düşüş var. 2009\'dan itibaren baskı başladı, 2015,16,17 hatta 18 bütçelerinde savunma, güvenlik harcamaları sıçrama yaptı\" diye konuştu. \"MİLLİ GELİRİMİZ YÜZDE 1 BUÇUK GERİYE DÜŞTÜ\" Sadece kamu harcamalarında PKK\'nın 20 yılda milli geliri yüzde 1, 1 buçuk geriye düşürdüğünü dile getiren Sement, \"Bugün 750-800 milyar dolar milli gelirimiz var, 10-12 milyar dolar sadece kamudan kaynaklı kayıp söz konusu. 20 yıl boyunca her yıl büyümemizi 1 buçuk geride kalmasına neden oldu, yani yüzde 5 büyüyorsak 3 buçuk büyüdük\" ifadelerini kullandı. \"KÜRESEL, ÜLKE MİLLİ GELİR SIRALAMASINDA 13\'ÜNCÜ SIRADA OLURDUK\" Bu rakam yerine konmuş olsaydı Türkiye\'nin küresel ülke milli gelir sıralamasında 3 sıra yukarıda olunacağına dikkat çeken Sement, \"Şu an bazı hesaplara göre 19,20,21\'inci sıradayız. Bir ara 17\'ye kadar düştük, 13,14\'üncü sıraları rahatlıklar almış olacaktık. Sadece 2015-16 yıllarındaki meskun-mahal çatışmalarında 67 bin konutun ağır hasar aldı. 2 orta büyüklükte şehrimizin komple alt yapısıyla beraber yıkıldığı bir çatışma yaşandı. PKK\'nın yol açtığı insanı yıkım kayda,hesaba vurulabilecek bir şey değil. Türkiye PKK nedeniyle ekonomik ve siyasi ağır bir kayba uğradı\" dedi. \"SELAHATTİN DEMİRTAŞ ADAY OLMAMALI\" Selahattin Demirtaş\'ın hukuken temiz olduğu kanıtlanmadan adaylığını kabul etmenin mümkün olamadığını aktaran Sement, \"Bence aday olması Türk hukukunun asli kısmını reddetmektir. PKK ile HDP birlikte hareket eden, politik hedeflerini birlikte tespit edip uygulayan kuruluşlardır\" diye konuştu. \"HAYVANCILIĞIN ÖLMESİNİN SEBEBİ PKK\'DIR\" Hayvancılığının ölmesinin en büyük sebebinin PKK olduğunu söyleyen Sement, \"Halk kırsalda hayvancılık yapamaz hale geldi, meralarına çıkamaz hale geldi. Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti olan hayvancılık öldü\" ifadelerini kullandı. \"PKK EYLEMLİLİĞİ SON 2 YILDA SIFIRA GETİRİLDİ\" Polisin il ve ilçe merkezlerinde nefes aldırmadığını söyleyen Sement, \"İl ve ilçe merkezlerinde PKK eylemliliği son 2 yılda sıfıra getirilmiş durumda. Bugün 70 bini geçen PKK\'lı terörist var, 20 tugay yarı düzenli ordu formatında silahlı güce erişmiş bir örgütten bahsediyoruz. Katılımlar Türkiye\'de ziyadesiyle düştü, fakat Suriye ve Irak\'taki katılımlar artarak devam ediyor.PKK Türkiye\'de kırsaldaki eylemliliğini hacimli, sık frekanslı, yaygın bir şekilde icra edemez durumda. İl, ilçe merkezlerine sıfıra yakın, sadece kırsalda \'ben sahadayım, sahadan ayağımı kesmiyorum\' şeklinde eylemlilik halinde\" dedi. \"50 KURUŞA MAL ETTİĞİ KAÇAK SİGARAYI 8 LİRAYA SATIYOR\" PKK\'nın dışarıdan 50 kuruşla 1 lira arasında mal ettiği sigarayı 8 liraya Adana\'da, Mersin\'de, İstanbul\'da sattığını ifade eden Sement, \"PKK kaçak sigaradaki etkinliğini yarı yarıya azalttı. Fakat son 2 yıldır, hap şeklinde uyuşturucu üretim,dağıtım, satışa daha fazla odaklandı\" diye konuştu.