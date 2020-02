(Görüntülü) Piyangocu kadınlar soğukta umut satıyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Milli Piyango bileti satarak geçimlerini sağlayan piyangocu kadınların soğuk havayla mücadelesi dikkat çekiyor. Soğuktan hem kendilerini hem de ekmek parası olan biletlerini korumak için adeta akla karayı seçen kadınlar, soğuk kış gününde şemsiye ile naylon kullanarak yağmurdan, rüzgardan, kardan korunmaya çalışıyor.



Milli Piyango İdaresi 2019 yılbaşı özel çekilişi için hazırladığı biletleri piyasaya sürdü. 2019 yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan çeyrek biletler 17,50 TL’den, yarım biletler 35 TL’den ve tam biletler ise 70 TL’den satışa sunuldu. Çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi tutturan talihliler, çeyrek bilet sahibi olmaları halinde 17,5 milyon TL, yarım bilet sahibi olmaları halinde 35 milyon TL, tam bilet sahibi olmaları halinde ise 70 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanacak. Bunun yanında yine değişik miktarlarda ikramiyeler sahiplerini bulacak.



İşte vatandaşın zengin olma hayali için gün boyu soğuk havada kar, kış, güneş, yağmur demeden mesai yapan kadın piyangocuların hayatla mücadelesi de dikkat çekiyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere değişik bölgelerde yıllardır piyango bileti satarak ekmek paralarını kazanan piyangocu kadınlar, soğuk kış şartlarında zor günler geçiriyor.



\'TEZGAHIN HER YANINI NAYLONLA SARIYORUM\'



20 yılı aşkın süredir piyango bileti satarak geçimini sağladığını ifade eden 53 yaşındaki Gülşehir Akyol, hem biletlerini hem de kendini korumak için tezgahını naylonlarla sardığını belirtti. Akyol, \"Soğuk nerden geliyorsa, yağmur, kar hangi taraftan geliyorsa naylonla kapatıyorum. Hem kendimi hem de biletleri koruyorum\" dedi.



\'ZOR ŞARTLAR AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK, İŞİMİZ BU\'



Döndü Demiryılmaz da (39) 12 ay dışarıda ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, “İşimiz bu. 12 ay bu işi yapıyoruz. İnsanları zengin etmeye çalışıyoruz. Zor şartlar ama yapacak bir şey yok” diye konuştu. Bilet satışlarının şu an durgun olduğunu dile getiren Demiryılmaz, “Vatandaş maaşını almadı. Ayın 15’i itibariyle işlerin artmasını bekliyoruz. Çünkü millet maaşını alacak, işteo gün hareketlenme umudumuz var, bekliyoruz\" diye konuştu.



\'KIŞIN İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR\'



6 yıldır piyango bileti satarak geçimini sağlayan Serpil Karakaya ise kışın kendileri için zor geçtiğini belirtti. Karakaya, \"Kışın zor oluyor, işimiz. Bizi etkiliyor, satışları etkiliyor. İşler durgun geçiyor. Şimdi de ayın 15’ini bekliyoruz. İnşallah hareketlilik o zaman başlar. Ben her sabah 09.30’da geliyorum, akşam 18.00’de buradan ayrılıp, başka yerde Hunat tarafında da bilet satmaya çalışıyorum. Soğuk havalarda da şemsiye ile korunmaya çalışıyoruz. Biletlerimizi de naylonla kapatıyor ve korumaya çalışıyoruz\" diye konuştu.