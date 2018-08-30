(Görüntülü) Pistten çıkan uçak, Karadeniz kıyısına konulacak 

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi başlatılan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, yerleştirileceği Karadeniz kıyısındaki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'nda \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacak. Trabzon\'un Yomra Belediyesi, uçağın konulacağı Karadeniz kıyısında çevre düzenlemesi başlattı.



Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak\'ta, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.



TEKNİK AKSAMI SÖKÜLÜYOR



Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, teknik aksamı ve bazı parçalarının, yabancı sigorta şirketince dün başlayan söküm ve nakil işlemi sürüyor. Teknik aksamının sökülmesi için 9\'ü Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisinin görev yaptığı, sökülen parçaların İngiltere\'ye göndereceği bildirildi. Apronda oluşturulan alan çevresinde, ekiplerce sökülen parçaların, gemi ve hava yoluyla İngiltere\'ye ulaştırılacağı, işlemlerin ise 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.



KARADENİZ KIYISINA KONULACAK



Trabzon Havalimanı\'nda söküm işlemi süren \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Yomra ilçesinde Karadeniz kıyısındaki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'na konulacak. Uçak, \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacak. Uçağın konulacağı Karadeniz kıyısında ise çevre düzenlemesi başlatıldı.



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacağını açıkladığı uçağın alınması için işlemlerin sürdüğünü söyledi. Sağıroğlu, \"Trabzon şehrimizin gündemini uzun süredir meşgul eden uçak kazasına ilgi ve alaka vardı. Neticede ilgili firma uçağın sökülmesine karar verdi. Biz de Yomra Belediyesi olarak buna talip olduk. Uçağın enkazını, mevcut haliyle alıp ilçemiz sahilinde bir yere yerleştirip, orada Millet Kıraathanesi gerçekleştirebilir miyiz diye düşündük. Bununla ilgili de uçağın sahibi Dennis Richard Lewis ile beraber bir anlaşmaya vardık. Anlaşmanın neticesinde, ilgili firma sahibi bize hibe edeceğine yönelik yazılı beyanda bulundu\" dedi.