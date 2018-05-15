(Görüntülü) Pistonlardan 350 bin captagon hap çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polislerin durduruğu kamyonetin taşıdığı çelik pistonlar, şüphe üzerine sanayide torna makinesiyle açıldı. Saatlerce süren çalışmada, pistonların içine gizlenen 350 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, M.Ş. (47) yönetimindekiçelik piston taşıyan, plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. M.Ş.\'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araç, yakındaki metal sanayiye götürüldü. Ekipler, ağır çelik pistonları atölyede torna makinesiyle açtırdı. Pistonların içine gizlenen 350 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkarılan, değerinin 5 milyon lira olduğu belirtilen haplar, çuvallarla taşındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.