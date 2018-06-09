(Görüntülü) Piri Reis üniversitesi mezuniyet töreni

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a, Piri Reis Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Üniversitenin mezuniyet töreninde gençlere seslen Yılmaz, “Üniversite bitti. Asıl okul şimdi başlıyor. Bu hayat okulunun diploması yok. Hepinize başarılar diliyorum\" dedi. Piri Reis Üniversitesi 2017-20178 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin Tuzla\'daki kampüsünde yapıldı. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanısıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan Metin Kalkavan ile çok sayıda öğrenci ve yakını katıldı. Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a fahri doktora ünvanı verildi. Yılmaz\'a üniversite senato üyeleri ve rektör Oral Erdoğan fahri doktorayı takdim etti. Daha sonra yeni mezun öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, “Yeni mezunlarımıza başarılar diliyorum. Hakettiğiniz bu diploma, ülkemizin geleceğine yön verecek. Bu anlamda ailelerinize ve üniversitenin akademik personeline teşekkür ediyorum. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ihtiyaç var. Nitelikli eğitim ancak üniversitelerimizle birlikte sağlanabilir. Nitelikli eğitim olmazsa bağımsızlık da olmaz. Biz eğitime çok önem veriyoruz. O yüzden sadece eğitime 27 milyar Lira bütçe ayırdık\" dedi. Türkiye\'nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştüren ender ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, “Okul, hayatın bir parçası. Hayat okulunun bir süresi ve diploması yok. Kaliteli eğitim için, okul öncesi eğitime çok önem verdik. 5 yaş için okul öncesi eğitim seviyesi yüzde 70\'lere çıktı. Özel eğitim kurumları da bu sürede 6 kat arttı. Şuan 85 bin çocuğumuz özel eğitim kurumlarımızda eğitim alıyor. Ataması yapılan öğretmen sayısı bugün 584 bin kişiyi buldu\" ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz\'ın konuşmasının ardından 2017 - 2018 akademik eğitim döneminde dereceye giren öğrencilere ödülleri ve diplomaları verildi.