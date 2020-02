(Görüntülü) Pilot Beköz: Havadaki her uçak denetlenmiştir

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Bilim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Programları Yöneticisi Üner Beköz, \"Eğer bir uçağı havada görüyorsanız, onu uçuranlar, yerde onu kontrol edenlerin tamamı günlük olarak denetlenmiş demektir\" dedi. Antalya Bilim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Programları Yöneticisi, pilot Üner Beköz, uçak kazalarının sanıldığı gibi sıkça yaşanmadığını söyledi. Eğer uçak küçükse ya da tek pervaneli ise buna eğitim uçağı denilmesinin doğru olmadığına dikkati çeken Beköz, her uçağın eğitim uçağı olabileceğini kaydetti. Beköz, \"Küçük uçak demek eğitim uçağı anlamına gelmiyor. Öte yandan kazaların çoğu eğitim sırasında meydana gelmez\" dedi. \'HAVADAKİ HER UÇAK DENETLENMİŞ DEMEKTİR\' Türkiye\'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün havacılıkla ilgili her şeyi denetleyebildiğini belirten Beköz, \"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, son derece ciddi çalışan, işini en iyi yapan kurumlardan biridir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sadece uçakları değil, pilotları, yer personelini, özetle havacılıkla ilgili her yeri denetler ve bundan sorumludur. Eğer bir uçağı havada görüyorsanız, onu uçuranlar, yerde onu kontrol edenlerin tamamı günlük olarak denetlenmiş demektir\" diye konuştu. EĞİTİM AMAÇLI UÇMUYORLARDI Uçakların sabıkalı olması gibi bir durum olmadığını dile getiren pilot Beköz, şöyle konuştu: \"Uçmasını bilmeyen bir uçak üretilmedi. Son kazanın medyatik olmasının nedeni son dönemde uçak kaza sayısının fazla olmasıdır. İnsan hatası bunun içine girebiliyor. Son olayda kazadan kimin sorumlu olduğunu bilemeyiz. Kazanın ardından bir rapor yayımlanacaktır. O rapor biz havacılar için çok değerlidir. Bize ders niteliğindedir. Nerede hata yaptığımızı o raporla öğreniriz. O uçuş bir eğitim uçuşu değildi. Genel havacılık denilen uçuş faaliyetiydi. Ülkemizin şiddetle ihtiyacı olan bir faaliyeti gerçekleştiriyorlardı, havacılıkta hayatlarını kaybedenler geriye kalanlara bir bilgi bırakır.\" \'KAZA ORANIMIZ DÜŞÜK\' Uçuşları üçe ayırdıklarını kaydeden Beköz, \"Pilot eğitmek amaçlı uçuşlar, havayolu taşımacılığı ve genel havacılık uçuşları bulunmaktadır. Küçük uçakların büyük bir kısmı genel havacılık altında çalışır. Çok fazla uçmaya başladığımız için kaza sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Pek çok ülkeye göre genel havacılıkta kaza oranımız daha düşüktür\" dedi.