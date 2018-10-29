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(Görüntülü) PİKNİK ALANLARINDAN AÇILIŞI İZLEDİLER

ARNAVUTKÖY SAKİNLERİNİN YENİ HAVALİMANI HEYECANI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleşecek olan Yeni İstanbul Havalimanı'nı, tören alanına giremeyen Arnavutköylüler piknik alanl

29 Ekim 2018 20:39

ARNAVUTKÖY SAKİNLERİNİN YENİ HAVALİMANI HEYECANI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleşecek olan Yeni İstanbul Havalimanı\'nı, tören alanına giremeyen Arnavutköylüler piknik alanlarından izledi. Yeni İstanbul Havalimanı\'nı uzaktan izleyip gösterileri takip eden aileler, memnuniyetlerini dile getirdi. Arnavutköy semalarında uçan Türk Yıldızları\'nın gösterileri ile adeta mest olan bir kadın , “Arnavutköy\'de böylesine bir eseri göreceğimiz aklımıza dahi gelmezdi\" dedi.

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