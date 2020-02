(Görüntülü) Phillip Cocu: ''Yarın galip gelip bir sonraki tura yükselmek istiyoruz'' -1

\'\'Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz\'\'



Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın Benfica\'yı ağırlayacak. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile kaptanlardan Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.



Phillip Cocu, \'\'İlk maçı 1-0 kaybettik ama yarın farklı bir maç oynayacağız. İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını gösterdi. Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz. Yarın galip gelip, bu turu geçerek bir sonraki tura yükselmek istiyoruz\" dedi.



\'\'KALEMİZE YAKLAŞMALARINA MÜSAADE ETMEMELİYİZ\'\'



Turun ilk mücadelesinde herhangi bir sürpriz yaşamadığını dile getiren Cocu, \'\'Rakibimiz ofansif bir takım, hızlı pas yapıyor. Bana göre ilk yarıda iyi futbol oynadık, ikinci yarıda ise oyunu kabullenmek durumunda kaldık. Kendi sahamızda daha farklı oynamalıyız. Benfica ile oynuyorsanız, detaylara belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur\" diye konuştu.



\'\'BURSASPOR MAÇI TABİİ Kİ BU MAÇI ETKİLEYEBİLİR\'\'



Ligde oynadıkları Bursaspor maçının bu karşılaşmayı etkileyip etkilemeyeceği sorulan Cocu, \'\'Bursaspor maçı tabii ki etkileyebilir. Ben bir teknik direktör olarak, Bursaspor ile oynarken, Benfica maçını düşünmem. Oyuncuların da düşünmesini istemem. Tamamen o maça konsantre olmasını isterim. Ama iyi oynayan oyuncuların performansı, yarınki karşılaşma için düşüncelerimizi belirleyebilir\'\' şeklinde konuştu.



\'\'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, TURU GETİRECEK OLAN BİR SKOR\'\'



Benfica\'nın ofansif oynaması durumunda kendilerinin çok boş alan bulabileceklerini dile getiren Cocu şu ifadeler kullandı: \'\'Eğer ofansif oynamayı tercih ederler ve arkada daha çok alan bırakacaklardır demektir. Eğer defansif oynarlarsa, bizim de kilidi açacak bir oyun planı uygulamamız gerekecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3-3\'lük skor bize yetmez. Biz tur için sahada olacağız. Bizim için önemli olan turu getirecek olan bir skor.\'\'



\'\'YARIN KİMİN OYNAYACAĞI SÜRPRİZ OLSUN\'\'



Cocu, Barış Alıcı ve Eljif Elmas\'ın yarınki maçta ilk 11\'de oynayıp oynamayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: \'\'Her zamanki gibi ilk 11\'de kimlerin oynayacağıyla ilgili bir görüş bildirmek istemiyorum. Rakibin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir durum olduğu için konuşmak istemiyorum. Birbirinden farklı oyuncularımız var bizim. Valbuena, Ayew, Barış, Alper, Soldado, Dirar gibi birçok isim var. Ama en önemlisi takımdır ve kimse takımdan önce gelmez. Biz hedeflerimize ulaşacaksak birlikte ulaşacağız. İki futbolcunun yarın 11\'de olup olmayacağı size sürpriz olsun.\'\'



\'\'JONAS OYNADIĞINDA YA DA OYNAMADIĞINDA BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR\'\'



Benfica\'da Jonas\'ın oynadığında ya da oynamadığında bir şeylerin değiştiğini kaydeden Cocu, \'\'Jonas kaliteli bir oyuncu ama başka kaliteli oyuncuları da var. İki takımın seviyelerinin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Biz iyi bir sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz\'\' dedi.



\'\'SLIMANI\'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR\'\'



Fenerbahçe\'ye yeni katılan Slimani\'nin adaptasyon için zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Cocu, \'\'Ama kalitesini bildiğimiz için bu oyuncuyu transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Hem onun takıma, hem de takımın ona adaptasyonu önemli. Tipik bir 9 numara diyebiliriz. Soldado gibi. Örneğin Alper kenarlarda da oynayabilen bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Kalitesini bize yansıtması, takıma katkı vermesi gerekecek. Buna ihtiyacımız var\'\' şeklinde konuştu.



VOLKAN DEMİREL: \'\'KENDİ SAHAMIZDA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ\'\'



Yarın çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını dile getiren Volkan Demirel, \'\'Sahadaki duruş ve taktiğimiz ile bu maçı bitireceğiz. Kendi sahamızda sinerjilerle birlikte bir üst tura çıkmak istiyoruz\'\' dedi.



\'\'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ\'\'



Geçmişi düşünecek durumda olmadıklarını kaydeden Volkan Demirel, \'\'Şuan önümüze bakmak durumundayız. 1-0\'lık avantajları var ve bu avantajı kendimize çevirmek için gol bulmamız gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için sahada olacağız. Önemli olan burada maçı kazanmamız\'\' diye konuştu.



\'\'TARAFTARIN YANIMIZDA OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR\'\'



Volkan Demirel, ligde oynanan Bursaspor maçında tribünler dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ile ilgili olarak, \'\'Olması gereken atmosfer budur. 2 sene önceki atmosfer Fenerbahçe\'yi yansıtmıyordu. Sezon boyunca da bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Onların yanımızda olması bize güç veriyor. Yeni gelen arkadaşlar da bu camianın nasıl olduğunu biliyorlar. Fenerbahçe\'yi hırsla ve aşkla yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız\'\' şeklinde konuştu.



\'\'İLK MAÇ AŞAĞI YUKARI BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLDU\'\'



Lizbon\'da oynanan maçta şaşırdıkları bir durum olmadığını ifade eden Volkan Demirel, \'\'Biz Benfica ile ilgili bütün taktiği çalıştık. Aşağı yukarı beklediğimiz gibi bir maç oldu ama 1-0 mağlup olduk. Üstümüze gelen, baskı olan bir maç olmadı. Kanaatimiz buradaki maç daha farklı olacaktır. Buradaki maçta her şey daha çok farklı olacak ve ilk maçtaki o defansif oyunu ileri taşıyan bir Fenerbahçe olacaktır\'\' dedi.



\'\'HER FUTBOLCU ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE OLMAK İSTER\'\'



Volkan Demirel, her futbolcunun Şampiyonlar Ligi\'nde olmak istediğini vurgulayarak, \'\'Bu maçı geçtikten sonra bir maçımız daha olacak. Bu turu geçtikten sonrasına bakacağız\'\' ifadelerini kullandı.