(Görüntülü) Phillip Cocu: "Takımımla gurur duyuyorum" (1)

\"Elimizden geleni yaptık ama yetmedi\" \"2-1 yapsak onlar panik yapacaktı\" \"Hedefimiz topla rakip yarı alanda oynamaktı\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kaldığı ve turnuvaya veda ettiği mücadelenin ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi oynadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, \"Kendi sahalarında ikinci yarıda bizden üstündüler. Biz bugün iyi oynadık ve farkı getiren ilk golü bizim atamamamızdı. Pozisyonları gole çeviremedik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde sonucu böyle küçük şeyler belirler. Topla kaliteli bir rakip vardı karşımızda. Takımımız gerçekten çok çalıştı. Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da bunu gördü. Bu turdan ders aldık. Bu tecrübeyi UEFA Avrupa Ligi\'ne yansıtmamız lazım\" dedi. \"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA YETMEDİ\" Karşılarında büyük bir takım olduğunun altını çizen Cocu, santrfor transferinin Benfica maçlarına yetişmemesiyle ilgili soru üzerine, \"Şu olsaydı, bu olsaydı şekilde görüş belirtmeyi sevmiyorum. Sonuç itibarıyla böyle bir şey yoktu. Alper çok çalıştı ve çok güzel bir gol attı. Topu iyi şekilde kullanma gayretindeydi. Benfica top ayağındayken çok rahat oynayan bir takım. Kolay top kaybetmiyorlar. Büyük bir takım vardı karşımızda. İki üst seviye maç oynadık ve elimizden geleni yaptık ama yetmedi. Bu biraz acı ama gerçek bu\" yorumunu yaptı. Mehmet Topal\'ın iyi bir performans sergilediğini söyleyen Hollandalı teknik adam, \"Tek sorun, son oynadığımız maçtan sonra yüzde yüz toparlanamadı. Bu akşam çok yoruldu. Bu yüzden çıkardık onu. Eljif\'i defansif orta saha olarak oynattık. Aslında sistemde fazla bir değişiklik olmadı\" ifadelerini kullandı. \"2-1 YAPSAK ONLAR PANİK YAPACAKTI\" İkinci yarıda daha sabırlı olmaları gerektiğini ancak bunu yapamadıklarını söyleyen Cocu, \"Oyuncularım saha içinde istediğimiz gibi oynamaya çalıştı. Giuliano\'nun Fejsa\'nın etrafında topu almasını istedik. Valbuena\'nın geri gelmesini istemiyorduk, önde topla buluşmasını istedik. İkinci yarı daha sabırlı olmalıydık. 2-1 yapsak onlar panik yapacaktı. Son ana kadar mücadele ettik. Biz 4-3-3 oynuyoruz. Bunu farklı sistemlerle kullanabilirsiniz. Bu kadronuzdaki oyuncuların özelliklerine de bağlı. Transfer dönemi sonuçlanmadı. Kadromuzu güçlendirmek için oyuncu arıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda bu işi yapmaya gayret gösteriyoruz. Elimizdeki oyunculara göre oynamak zorundayız\" diye konuştu. \"HEDEFİMİZ TOPLA RAKİP YARI ALANDA OYNAMAKTI\" Topa sahip oldukları kısımlarda pas açılarını doğru kullanamadıklarını belirten Phillip Cocu, \"Hedefimiz topla rakip yarı alanda oynamaktı. Yorgunluk olduğundan dolayı doğru kararları verememiş olabiliriz. Böyle olunca top kaybettik. Son 25 dakika Benfica topu ayağında tuttu, biz böyle oynayınca. İkinci kısım ise bu seviyede takımlar genelde 120 kilometrenin üzerinde koşar. Bizim bu seviyede olmak için bu rakamlara çıkmamız lazım\" dedi. Cocu son olarak Andre Ayew ile ilgili gelen bir soruya, \"Ayew iki hafta sonra çok daha iyi noktalara gelecektir. Ben ona güveniyorum, çok daha iyi noktaya gelecek. Avrupa\'da, kupada ve ligde en iyi şekilde mücadele etmek için bazı pozisyonlara arayışımız sürüyor\" diyerek sözlerini noktaladı.