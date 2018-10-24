(Görüntülü) Philippe Clement: "Kendi oyunumuza göre plan yaptık"

\"Oyuncularım heyecanlı\"

Bryan Heynen: \"Yarınki maç kariyerimin en büyük maçlarından biri olacak\"



ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)





UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü haftasında Beşiktaş\'ın konuğu Genk olacak. Mücadele öncesinde Genk Teknik Direktörü Philippe Clement ve oyunculardan Bryan Heynen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Daha önce İnönü Stadyumu\'nda rakip olarak forma giydiğini belirten Clement, \"Beşiktaş\'ın eski stadında Club Brugge takımında oynamıştım. Güzel hatıralar ve güzel yer etmedi. Taraftar baskısını çok hissedip maçı kaybetmiştik. Bu defa iyi hatıralarla ayrılmak istiyoruz\" dedi.



\"KENDİ OYUNUMUZA GÖRE PLAN YAPTIK\"



Pepe, Ljajic ve Ryan Babel\'in yarınki maçta forma giyemeyecek olmasının kendilerine bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulan Clement, \"Takımımızı rakip takıma değil kendi şartlarımız göre hazırladık. 3 oyuncunun oynamaması avantaj ama Pepe yerine Roco oynayabilir. Biz kendi oyunumuza göre plan yaptık\" diye konuştu.



\"OYUNCULARIM HEYECANLI\"



Yarın oynanacak maç için oyuncularının heyecanlı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, \"\"6 ay yoğun çalıştık. Büyük takımlarla oynayabilmek adına bu da çok ciddi büyük bir takım. Önemli ambiyansta Beşiktaş\'a karşı oynayacağız. Oyuncularım heyecanlı. Bugünleri beklediler ve buna hazırlandık\" açıklamasını yaptı.



Belçika ekibinin teknik direktörü son olarak



Philippe Clement, takımında sakatlığı süren golcü futbolcu Leandro Trossard\'ın yarınki maçta forma giyip giyemeyeceğini son antrenmanda belli olacağını ifade etti.



BRYAN HEYNEN: \"YARINKİ MAÇ KARİYERİMİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ OLACAK\"



Yarınki mücadelede ellerinden geleni yapacaklarını belirten Heynen, \"Beşiktaş taraftarının çok güçlü olduğunu, çok ses çıkarttığını ve tezahürat yaptığını biliyoruz ama biz oynamak için geldik. Elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç kariyerimin en büyük maçlarından biri olacak\" dedi.



Belçikalı futbolcu İstanbul\'da boğaz turu yaptığını ve İstanbul\'u çok beğendiğini söyledi.