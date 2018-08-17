(Görüntülü) Peynir üreticileri Tatvan'da buluşacak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan \'Bitlis Peynir Fuarı\' için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, zenginliklerimizi dünya ile buluşturmamız gerektiğini söyledi.



Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan \'Bitlis Peynir Fuarı\' öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Bitlis İl Kültür Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Emrullah Yurtada ve peynir üreticileri katıldı.



DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarın, Doğu Anadolu’nun peynir üreticilerini, yöresel tatları özleyen ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi. Çakay, yerli üreticiyi ve yöresel lezzetleri desteklemek, üreticilerin markalaşma ve pazarlama serüvenine katkı sağlamak amacıyla fuar çerçevesinde, peynir üreticiliği alanında uzman kişilerin düzenlenecek panellerde yer alacağını belirtti. Çakay şöyle konuştu:



\"Sahip olduğumuz iklimsel özellikler ve kültürel çeşitliliğimiz sayesinde bu topraklarda binlerce yıldır peynir üretimi yapılıyor. Ülkemizin yöresel zenginliklerini dünya tüketicileriyle buluşturmak için gerekli adımları hep beraber atmalıyız. Yöresel zenginlikleri özleyen özellikle büyük şehirlerde bu tatları bulmakta zorlanan herkesi Bitlis Peynir Fuarı\'na bekliyoruz. Fuarımıza katılan tüm üreticilerimize ücretsiz olarak stant temin edeceğiz. İsteyen üreticiler stantlarında fuar ziyaretçilerine peynir satışı da yapabilecek. Bu durumda sadece fuar alanına ulaşım ve konaklama katılımcı firmalarca karşılanacaktır.\"



\'İHRACATIMIZ ARTMALI\'



Daha çok üretip, katma değeri artırıp ihracat yaparak ülkeye döviz getirmek gerektiğine dikkat çeken Çakay, Türk peynir sektörüyle ilgili bazı verileri paylaştı. Çakay konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre 200\'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye, yılda 661 bin ton peynir üreterek 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Buna karşılık Konya\'dan biraz büyük olan Hollanda\'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3,5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya\'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde 3\'üncü sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3,7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200\'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22\'nci sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil.\"



