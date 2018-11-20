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(Görüntülü) Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 8 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yolcu otobüsündeki peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi

20 Kasım 2018 19:07

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de yolcu otobüsündeki peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Doğu illerinden Mersin\'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yol üzerinde otobüsü durduran polis, arama yaptı. Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada bir peynir bidonunun içine gizlenmiş 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi gözaltına alınırken, yapılan sorgu sonrasında 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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