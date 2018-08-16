(Görüntülü) Petran Yaylası çiçeklerle rengarenk

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası\'nda açan rengarenk çiçekleri görenler, bölgeye hayran kalıyor.



İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Petran Yaylası, muhteşem doğası, zengin bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kışın düzenlenen kayak şenlikleri ile adını duyuran yaylada yazın açan çiçeklerle oluşan renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. 100- 150 yıllık ahşap yapıların da yer aldığı yayla, bölgede son yıllarda en çok ziyaret edilen yer oldu. Yaz döneminde, Rize ve Trabzon\'dan dağcılık kulüpleri ile turizm şirketlerinin turlar düzenlediği yaylada, yürüyüş ve foto safari etkinlikleri yapılıyor. Araçlarıyla yaylaya ulaşan doğa tutkunları, çiçeklerle kaplı yaylada yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.



\'DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR\'



Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin, doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli- yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Hocaoğlu, \"Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu, gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu, Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylaları, \'doğal klima\' vazifesi görüyor. Genel atmosfer mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip\" diye konuştu.