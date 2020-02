(Görüntülü) Pervin Buldan: Güle güle AKP, güle güle Erdoğan

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van\'da seçim bürosu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Diyarbakır\'da yaptığı konuşmayı eleştiren Buldan, \"Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP\'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan\" dedi.



Van\'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan seçim bürosunun açılışına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, açılış öncesi toplanan kalabalığa hitap etti. Ara sokakta seçim otobüsü üzerinde konuşma yapan Buldan, seçimlere 20 gün kaldığını belirterek, Türkiye\'nin kaderinin HDP ile değişeceğini söyledi. Buldan, şöyle konuştu:



\"AKP\'nin 16 yıllık baskısına \'dur\' diyecek bir zamana geldik. AKP bu ülkeyi hukuksuz yönetiyor. 16 yıldır Kürtleri inkar ettiler, Diyarbakır\'da Recep Bey, \'Kürt kardeşim var ama Kürt sorunu yok\' dedi. Ona göre Kürt sorunu yok. Onlar MHP ile ittifak yaptılar, onların gündeminde Kürt sorunu yok. Onların sorunu sadece kurt sorunu. Recep Bey ama bizim seninle sorunumuz var, bizim AKP ile sorunumuz var. Bu ülkede Kürt sorununu görmeyen, tanımayan, inkar eden bir zihniyet her zaman yok olmaya mahkumdur. AKP\'nin de 20 günlük bir süresi kalmıştır. Kürt sorununu çözmeyen, Kürtleri yok sayan bir zihniyete sahip olan AKP yok olmaya, çözülmeye mahkumdur. Güle güle AKP, güle güle Erdoğan.\"



Buldan, Kürtler dini, namaz kılmayı, oruç tutmayı Erdoğan\'dan öğrenmediğini söyleyip, şöyle devam etti:



\"Her inanca saygı duymak zorundasınız. Kürdün dinine de, Alevinin inancına da farklı inançlara da herkese saygı duymak zorundasınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir halka \'Dinsiz\' diyemez. Tayyip Bey Diyarbakır\'da \'Saat kulesini yıktılar\' dedi. Saat kulesi ile Dört Ayaklı Minare\'yi birbirinden ayırt edemeyecek bir cumhurbaşkanı var. Dört Ayaklı Minare, Tahir Elçi\'nin yerde yatan bedenidir, Tahir Elçi\'nin önünde yaşamını yitirdiği bir anıttır. Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor, söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır\'da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz.\"



\'DEMİRTAŞ\'IN DOSYASI 6-8 EKİMLE İLGİLİ DEĞİL\'



Buldan, Edirne\'de tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın yargılandığı hiçbir dosyanın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olmadığını, düşüncelerini söylediği için tutuklandığını ileri sürdü. Buldan, \"Erdoğan diyor ki Demirtaş, \'6-8 Ekim olaylarında 53 insanımızın kanının eline bulaştığı bir insandır\'. Şu an Demirtaş\'ın yargılandığı hiçbir dosya 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili değil. Demirtaş\'ın yargılandığı dosyalar düşünce ve ifade özgürlüğüdür, halkının yanında olduğu içindir. Bunun için araştırma önergelerimizi verdik AKP\'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi seçim malzemesi olarak Tayyip Bey sürekli bunu konuşuyor\" dedi.



\'DEMİRTAŞ, 24 HAZİRAN AKŞAMI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK\'



Demirtaş\'ın 24 Haziran akşamı halkın oylarıyla özgürlüğüne kavuşacağını söyleyen Pervin Buldan, \"Cesaretiniz varsa Demirtaş\'ı serbest bırakın, çıksın yüzleşsin sizinle. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Şimdi Demirtaş\'ın cesaretinden o kadar korkuyorlar ki, bütün dünya açıklama yapıyor. \'Bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olamaz\' diye. Ama cesaretleri yok, Demirtaş\'ı serbest bırakmaya. Onlar bırakmasa da bu halk, 24 Haziran akşam Demirtaş\'ı özgürlüğüne kavuşturacak\" diye konuştu.