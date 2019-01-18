(Görüntülü) Pekcan: Yerli oyunlar, ihracatta bir milyar dolar sınırını aştı

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun sektörünün, geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat yaptığını açıkladı. Oyun sektörünün ihracat verilerine ilişkin toplantıda konuşan Pekcan, bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından birinin dijital oyun sektörü olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: \"Türkiye orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine geçmek zorundadır. \"Bunu yapmak için 21. Yüzyılın yükselen sektörlerine daha fazla teknoloji, tasarım ve markalaşma yatırımları yapmamız gerekmektedir. \"Bunu yaparken dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiğini göz ardı edemeyiz. \"Şu anda dünyanın en karlı 20 şirketi arasında yazılım, bilişim ve yüksek teknoloji şirketleri bulunuyoruz. \"2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün 2021 yılında 180 milyar doalr olması beklenmekte. \"Bu sayılar sektörün potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki oyun pazarının hacmi 750 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. \"2016’da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de 1.05 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekte.\" Toplantıda konuşan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin de, \"Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı\" dedi.