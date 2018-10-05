(Görüntülü) Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de bir ilk daha

ANIL UÇAN / İSTANBUL(DHA)- Pegasus Hava Yolları, yolcuların kendi bagajlarını uçağa vermesine olanak sağlayacak 5 adet kiosku Sabiha Gökçen Havalimanı\'na yerleştirdi Pegasus Hava Yolları, girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde yepyeni bir dönem başlatırken yolculara sunduğu yeni hizmetler ile ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda hem vakit kaybını hem de maliyeti azaltacak yeni bir uygulamayı başlattı. Havalimanına yerleştirilen 5 adet yeni kios ile yolcular kendi bagajını kendisi tartıp uçağa kendisi verebilecek. Uygulamanın başladığı ilk gün yolcular yeni kiosklara yoğun ilgi gösterdi. \"ÇOK GURURLUYUZ\" Yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Pegasus Hava Yolları CEO\'su Mehmet Nane, \"Pegasus misafirlerine değer yaratmak için çok önemli bir iddia ile ortaya çıktı. Dedik ki \" Biz Türkiye\'nin dijital havayolu\" olacağız. Dijitalleşen ve teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda misafirlerimize teknolojinin nimetlerinden yararlandırma ve operasyonlarımızda etkinlik sağlamak için dijital anlamda birçok yenilik yaptık. Bu yatırımlardan bir tanesini görüyorsunuz. Biz buna \"Express bagaj \"dedik. Misafirlerimiz yoğun olan havalimanına geldiği zaman kontuarda beklemek istemiyorlarsa kurduğumuz alt yapı sistemleri ile ve dijital ekranlarımızı kullanarak kendi bagajlarını sıra beklemeden kiosklar yardımıyla verebiliyor ve yollarına devam edebiliyorlar. Bu projeyi gururla söylüyorum yerli bir firma ile birlikte gerçekleştirdik. Dijitalleştirme hamlemizi yerli ortaklarımızdan Emse firmasıyla güçlerimizi birleştirerek hayata geçirdik. Yerli, milli ve global sloganına biz de Pegasus Hava Yolları olarak bir katkıda bulunuyoruz. Bunun için çok gururluyuz\" dedi. \"2018\'DE ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ\" 2018 yılında çift haneli büyüme beklediklerini belirten Nane, \"2018 yılına baktığımız zaman ülke olarak rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. En son biz turist rekorunu 2015 yılında kırmıştık. 38 milyon turisti görmüştük. Bu sene hedefimiz 40 milyonu geçmek. Ülkemizin bu kadar hızlı yürüdüğü bir ortamda Pegasus olarak filomuza kattığımız uçaklarla çok hızlı bir büyüme içerisindeyiz. 2018 yılında inşallah çok iyi kapatarak ülkemizin yaşadığı çift haneli büyümeleri biz de şirketimizde görmeyi planlıyoruz\" ifadelerini kullandı. 2019 YILINDA 18 ADET YENİ UÇAK 2019 yılında Pegasus filosuna 18 adet yeni uçağın dâhil olacağını söyleyen Nane,\" Biz bu seneyi 83 uçak ile tamamlayacağız. İnşallah önümüzde ki sene 18 uçağımız gelecek. Eskiyen ve süresi dolan 8 tanesi ise gidecek. Yani net olarak bize önümüzdeki sene gelecek uçak sayısı 10 adet olacak. Biz tek koridorlu uçaklar ile operasyonlarımızı yönetiyoruz. O yüzden yakın zaman da okyanus ötesi bir uçuş yapma hedefimiz yok. Çünkü bizim mevcuttaki uçaklarımız okyanus ötesi yapmaya elverişli değil. Biz Avrupa ile Orta Asya arasında kuzey ve güney arasında 5-6 saat arası uzaklıklara uçmaya elverişliyiz. Henüz okyanus ötesi uçuş yapma durumumuz yok\" dedi. 2019 HEDEFLERI 2019 yılında 2018 yılına göre daha çok turist beklediklerini dile getiren Nane,\"Henüz 2019 yılı bütçelerini yapmadık ama görülen şu ki Avrupa\'da ileriye dönük yapılan turizm fuarlarından görüyoruz. Türkiye\'ye çok ciddi bir talep var. Türkiye hatırlıyorsanız 2015 yılında Dünya\'nın ve Avrupa\'nın her yerinden turistler alıyordu. Ama maalesef 2016 yılında yaşanan hain olaylar neticesinde bize belli bölgelerden gelen turistler gelmeyi durdurdu. Rusya çok iyi şekilde geri geldi. Kuzey Avrupa ülkelerinden çok ciddi bir geri dönüş var. Bunun 2019 yılında artarak devam edeceğini görüyoruz. İnşallah ülke olarak gelecek yıl, 2018 yılında yaşadığımız gibi çift haneli bir büyümeyi hedefliyoruz. Ama henüz bütçemizi yapmadık. Tam olarak net bir rakam veremiyoruz\" ifadelerini kullandı. \"YER HIZMETLERINDE YUZDE 30 İYİLEŞME\" Yer hizmetleri operasyonunu devraldıktan sonra yüzde 30 iyileşme olduğunu belirten Nane, \"Biz Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda, ana baz istasyonumuzda yer hizmetlerini kendimiz veriyoruz. Bunu yaparken tek bir amaç ile yola çıktık Misafirlerimizi daha etkin bir şekilde uçaklarına ve uçaklarından gelen misafirlerimizi evlerine ulaştırmak. Bunda çok başarılı olduk. Rakamlar ile verirsek seyahatten geldiğiniz zaman ilk bagajın banda verilmesi ve son bagajın banda verilmesi ile iki tane parametre ölçeriz. Bu parametreler arasında bu operasyonu bizim yapmamız ile yapmamamız arasında yüzde 30\'luk bir iyileşme sağladı. Yani operasyonu biz devraldıktan sonra minimum yüzde 30 oranında bagajların ilk ve son olarak banda gelmesini sağladık. Hali hazırda operasyon büyüklüğü bakımından Sabiha Gökçen dışında bu kadar büyük bir operasyonumuz olmadığı için kendi başına böyle operasyonu başka bir il veya havalimanında yapmayı düşünmüyoruz\" diye konuştu. \"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA UÇUŞ SAYIMIZI KADEMELİ ARTIRACAĞIZ\" Nane son olarak, \"Üçüncü Havalimanı ülke olarak bizim gururumuz. Yeni havalimanında ilk açılan iki pistin devreye girmesiyle birlikte Atatürk Havalimanı\'nda yapılan uçuşlarımızı aynen gerçekleştireceğiz. Kapasite arttığı zaman üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı pistlerin devreye girmesiyle birlikte ise planlarımızı hazırlayıp bu zamanlamaya göre kendi uçuş sayılarımızı artırmayı düşünüyoruz\" dedi.