(Görüntülü) Pegasus gençleri ‘Yarınlara Uçuruyor'

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - PEGASUS Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde ‘Yarınlara Uçuyoruz’ projesini başlattı. Proje kapsamında desteklenecek ilk 10 başvurunun seçildiğini belirten Mehmet T. Nane, “Enerjimizi doğru alana kanalize edebilmek için önce biz kendi içimizde bir dayanışma gösterdik. Sonra da dayanışma göstermek isteyenlerin yolunu açtık. 41 ilden 270 projenin gelmesi bile çok önemli bir gelişme” dedi.





Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde ‘Yarınlara Uçuyoruz’ projesini gerçekleştirmeye başladı. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, projenin internet sitesi üzerinden başvurular alındı. Başvuruların teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra, desteklenecek ilk 10 proje fikri, Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi. 45 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek.





“İNSANLARIN ULAŞIM KONUSUNDA DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR”





Proje hakkında bilgi veren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Sivil toplum kuruluşları sosyal sorumluluk alanında çok değişik projeler yapılıyor. Biz de kendi iş kolumuza ve hedef kitlemize uygun bir proje yapalım diye yola çıktık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda insanların uçarak bir yerden bir yere gitme konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu ve gençliğin bu konuda farklı projeler üretebildiğini gördük. Biz de projemizi bu eksene getirdik. Biz bir havayolu şirketiyiz ve insanların bu tür sivil toplum projelerine katkıda bulunabilmeleri için imkanlarımızı kullandık. Onlara ulaşım ve konaklama ihtiyaçları konusunda destek olacak şekilde projemizi şekillendirdik” dedi.





“DAYANIŞMA GÖSTERMEK İSTEYENLERİN YOLUNU AÇTIK”





Sivil toplum konusunda yapılan sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade eden Genel Müdür Nane, konuşmasına şöyle devam etti:





“Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Sabancı’nın babası Sabancı Holding’in kurucusu rahmetli Hacı Ömer Sabancı’nın çok veciz bir sözü vardır, ‘Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek’. Bizim de sivil toplum anlayışımız bunun üzerine dayanıyor. Bulunduğumuz topluma bir nebze olsun katkıda bulunarak toplumun ileriye gitmesi için çalışmalar yapmak ve sivil toplum konusunda yapacağımız sosyal sorumluluk projelerini belli bir alana kanalize etmek üzere ‘Yarınlara Uçuyoruz’ projesini hayata geçirdik. Burada konusunda uzman olan Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Sivil Toplum için Destek Vakfı seçim sürecinde bize destek oldu. Böylece işin profesyonelleriyle birlikte doğru seçimleri yapabilmek, enerjimizi doğru alana kanalize edebilmek için önce biz kendi içimizde bir dayanışma gösterdik. Sonra da dayanışma göstermek isteyenlerin yolunu açtık.”





“GENÇLERİMİZ SÜPER ŞEYLER YAPIYORLAR”





Projeye 41 ilden 270 başvuru geldiğini kaydeden Genel Müdür Nane, konuşmasına şöyle devam etti:





“18-29 yaş arası en az 3 tane gencimizin bir araya gelip topluma katkı sağlamak amacıyla çevre, kadın, gelişim, insan ve hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda yapacakları projeleri desteklemek üzere yola çıktık. Başvuruları analiz edersek, 45 tanesi sivil toplum kuruluşlarının, 225 tanesi de bireysel projelerdi. Gençlerimiz süper şeyler yapıyorlar. 41 ilden 270 projenin gelmesi bile çok önemli bir gelişme bizim açımızdan. İlk elemeler sonucunda 22 tane projeyi jürimizle beraber çok detaylı bir şekilde inceledik. Bunların içinden de 10 tanesini seçtik. Mesela Barış Köpüğü diye hem kadına dokunan hem de çevreye katkıda bulunabilecek bir proje var. İzmir Konak Belediyesi’yle beraber gençlerimizin geliştirdiği bir proje. Suriyeli kadınların belli bir meslek edinebilmesi ve ailelerine gelir sağlayabilmeleri için Konak’taki Halk Merkezinde, gençlerimiz sabun ve reçel yapmayı öğretecek. Kadınlar da bu öğrendikleri beceriyle kendi evlerinde bu ürünleri üretecek ve satışını yaparak da topluma ve dolayısıyla kendi ailelerine katkıda bulunacak.”





YENİ BAŞVURULAR OCAK AYINDA





Çoğu projenin şu anda gerçekleştirildiğini belirten Genel Müdür Nane, “Yılsonu itibariyle hepsi başlamış olacak. 2019 Ocak ayında ikinci başvuru dönemi açılacak, yeni başvuruları kabul etmeye başlayacağız. Sonuçta toplum ne kadar ileriye giderse biz de o kadar ileriye gideriz” ifadelerini kullandı.