(Görüntülü) Pazarın kahrını temizlik işçileri çekiyor

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde temizlik işçileri semt pazarları dağıldığında geriye kalan atıkları gece geç saatlere kadar temizliyor. Sandıklı\'da pazartesi kapalı pazar yerinde, çarşamba Şirinevler Mahallesi\'nde ve cuma da Çakır Mahallesi\'nde semt pazarı kuruluyor. Semt pazarlarında sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, akşam hava kararana kadar sebze ve meyvenin yanı sıra giyim ürünlerinin satışını yapıyor. Hava karardığında pazar esnafı tezgahını topladıktan sonra temizlik işçilerinin mesaisi başlıyor. Kışın saat 20.00 sularında çalışmaya başlayan temizlik işçileri pazar esnafından arta kalan sebze, meyve, karton, kağıt gibi atık maddelerin temizliğini yapıyor. Kar, kış, soğuk demeden titizlikle işlerini yapan temizlik işçilerinin mesaileri çoğu zaman gece geç saatlere kadar devam ediyor. \'VATANDAŞ PAZAR YERLERİNİ TERTEMİZ BULUYOR\' Her gün sabah saat 06.00\'da normal temizlik çalışmalarına başladıklarını söyleyen temizlik işçisi Kamil Uluışık, Millet uyanmadan her gün güzelce temizliğimizi yapıyoruz. Bu çalışmamızı pazar yerlerinde de gösteriyoruz. Pazar temizliklerimiz gece saat 23.00\'e kadar sürüyor. Akşam 20.00\'de başlıyoruz. Cuma, çarşamba ve pazartesi bu üç pazarda gece de çalışmaktayız. Vatandaş sabah kalktığında pazar yerlerini tertemiz buluyor dedi.