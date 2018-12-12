(Görüntülü) Pazarda, 'Kazdağları'nda altın madeni istemiyoruz' standı açtılar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde kurulan pazarda, çevreciler \'Kazdağları\'nda altın madeni istemiyoruz\' standı açtı. Kazdağları için toplanan imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na gönderilecek. Bayramiç ilçesi sınırları içerisindeki Kazdağları\'nda altın madenine karşı mücadele veren Muratlar köyünden çiftçi Mustafa Ülgen ile bir grup çevreci, pazar yerinde \'Kazdağlarında Altın Madeni İstemiyoruz\' standı açtı, imza kampanyası başlattı. Bir ay boyunca her çarşamba kurulan pazaryerinde toplanacak olan imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na gönderilecek. \'KAZDAĞLARI\'NIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR\' Çiftçi Mustafa Ülgen, \"Yerel tohumla buğday yetiştiriyorum. Kazdağları\'nda altın madeni istemiyoruz. Siyanürle yetişen ürünler istemiyoruz. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na sunulmak için bir imza kampanyası başlattık\" dedi. \"Kazdağları\'nda altın madeni istemiyoruz. Kazdağları\'nın üstü altından değerlidir\" başlığını taşıyan bildiriye imza atarak destek veren Osman Sümer ise, \"Benim Kazdağları\'nda arı kovanlarım var. Bal yetiştiriciliği yapıyorum. Kazdağları\'nda altın madeni olmasını istemiyorum. Onun için bu kampanyaya imza atarak destek veriyorum\" diye konuştu. Vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada 120\'ye yakın imza toplandığı bildirildi.