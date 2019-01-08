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Dünya

(Görüntülü) Pasifik'in temizliği yarım kaldı

  ABD, (DHA) Pasifik Okyanusu'ndaki plastik çöpleri tespit edip temizlemesi için Boyan Slat tarafından 17 yaşındayken icat edilen ve Eylül ayında Hawaii ve Kaliforniya arasındaki büyük pasifik çöp girdabı' olarak adlandırılan bölgeyi temizleme görevine ba

08 Ocak 2019 20:07

 
ABD, (DHA) Pasifik Okyanusu\'ndaki plastik çöpleri tespit edip temizlemesi için Boyan Slat tarafından 17 yaşındayken icat edilen ve Eylül ayında Hawaii ve Kaliforniya arasındaki büyük pasifik çöp girdabı\' olarak adlandırılan bölgeyi temizleme görevine başlayan \'dev deniz makarnası\' teknik arıza nedeniyle onarımı yapılması için tekrar karaya dönmek zorunda kaldı.


ABD\'nin bağımsız haber radyosu olan NPR ile röportajında Slat, \'Sistem 001\' olarak adlandırılan aygıtın yavaş yavaş U-şeklindeki borudan dışarıya çıktığını, geçen hafta da bariyerin bir kısmının koptuğunu ve ekip arkadaşlarının, aygıtın, saniyede 10 cm daha yavaş ilerlediğini fark ettiklerini belirterek dalgaların çarpması sonucu oluşan yıpranma ve aşınma dolayısıyla aygıtın yapımında kullanılan malzemelerin güçlendirilmesi gerektiğini de açıklamalarına ekledi. Tüm bu yaşanan aksaklıklar nedeniyle tekrar karaya dönmek zorunda kalan \'dev deniz makarnası\' lakaplı \'Sistem 001?\' Pasifik Okyanusu\'nu temizleme görevine geri dönmek üzere Hawaii?de onarılıyor.

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