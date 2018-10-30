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(Görüntülü) Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, bahçenin parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye görevlileri kurtardı

30 Ekim 2018 15:15

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde, bahçenin parmaklıklarına sıkışan köpeği, itfaiye görevlileri kurtardı. İlçeye bağlı Göksu Mahallesi\'nde sokak köpeği, bahçedeki parmaklıklardan geçmek isterken, sıkıştı. Havlama sesinin geldiği noktaya gidenler, köpeği kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı arayarak, yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, elektronik makasla parmaklıkları genişletip, köpeği kurtardı. Köpek, güvenli alanda yeniden sokağa bırakıldı.

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