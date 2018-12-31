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(Görüntülü) Parmağında sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan'ın (34) yardımına, itfaiye ekipleri koştu

31 Aralık 2018 17:15

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan\'ın (34) yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından Ercan\'ın parmağındaki yüzük, kesilerek çıkarıldı. Merkezefendi ilçesinde yaşayan Mehmet Ercan, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Arkadaşlarının da yüzüğü çıkarma çabaları sonuç vermeyince Ercan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Ercan\'ın evine giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları metal kesici spiralle, 10 dakikalık çalışmanın ardından, Ercan\'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Mehmet Ercan, parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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