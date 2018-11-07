(Görüntülü) Park halindeki otomobile, hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilin içerisinde amatör takımın antrenmanını izleyen karı-kocanın bulunduğu otomobile, başka hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan karı-koca ve diğer aracın sürücüsünün yardımına futbolcular koştu.



Ahmet Türkel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şaban Kurt (40) yönetimindeki 16 SK 110 plakalı otomobil, Karadeniz Güvenspor tesisleri yanında durdu. Şaban Kurt, yanında bulunan eşi Elife Kurt (37) ile birlikte yolun kenarına park ettikleri otomobillerinin camından, tesislerde antrenman yapan futbolcuları izlemeye başladı. Bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan Sinan Coşartekin (22) yönetimindeki 16 J 7545 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile arkadan çarptı.



Kazada park halindeki otomobilin sürücüsü Şaban Kurt ve eşi Elife Kurt ile hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Coşartekin yaralandı. Kazayı gören futbolcular, yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri\'ne haber verdi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.