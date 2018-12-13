T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Park halindeki otomobilde 33 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı

13 Aralık 2018 14:58

Van\'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri, park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada otomobilin bagajında çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Olayla ilgili 2 Kişi gözaltına alındı. 
Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Vali Mithatbey Mahallesi Kışlayolu Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine otomobilde narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin bagajında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 33 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.T. ve V.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Van MerkezNarkotikAfyonOlaylaKişiEmniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleVali Mithatbey Mahallesi Kışlayolu SokakOtomobilde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24