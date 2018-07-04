(Görüntülü) Park halindeki aracın motorunda sıkışan kedi kurtarıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye, polis, esnaf ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye erleri, bir ara kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için miyavlamayı da denedi.



Afyon Lisesi arkasında dün gece, 2 aydır kullanılmayan bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Çevredekiler bu sabah aynı araçtan yine miyavlama sesi duyunca durumu tekrar itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlara rağmen yavru kediye ulaşamadı. İtfaiye görevlileri bir ara kediyi çıkarabilmek için miyavlamayı denedi.



Çabalar sonuçsuz kalınca trafik ekiplerine haber verilerek aracın sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Aracın sahibine de ulaşılamayınca aracın kapısı çevredekilerin de yardımıyla itfaiye ve polis tarafından açıldı. Kaputu da açılan aracın motor kısmındaki yavru kediye ulaşıldı. İtfaiye tarafından çıkartılan yavru kediye ilk olarak su ve süt verildi. Daha sonra ekipler Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine yavru kediyi teslim etti. Kedi kurtarma operasyonunu çevredekiler de merakla seyretti.