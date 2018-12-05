(Görüntülü) Paris'te yaşayan Türkler ‘sarı yelekliler' eylemlerini DHA mikrofonlarına değerlendirdi -2

Ender DURUEL / PARİS DHA – Paris’te hafta sonu yaşanan çatışmaların ardından hafta içi, eylemlerin yapıldığı alanlarda sükûnetin hâkim olduğu görüldü. Başbakan Edouard Philippe\'in akaryakıt vergilerinin 6 ay askıya alınacağını duyurmasının ardından yer yer sürmekte olan eylemlerin azalıp azalmayacağı; hafta sonu yapılması beklenen büyük gösterilerde, ‘sarı yelekliler’in tavrının ne olacağı merak konusu.

Başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelindeki olayların sayısı ve dozunda bir düşüşün yaşanması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı, olayların yaşandığı bölgelerde Fransızlara ve bu ülkede yaşayan Türklere mikrofon uzattı.

“HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜLER”



Fransa’da yaşayan Türkler, bunun bir halk hareketi olduğunu; yapılan zamlar ve vergiler ile toplumun zorlandığını belirterek “Zenginlerden alınan vergilerin kaldırılması, asgari ücretin arttırılmaması halkı isyan ettirdi” dedi. Eylemcilerin şiddet olaylarını tasvip etmediklerini söyleyen Türkler, bunların doğru olmadığını, toplumun bu olumsuzluklardan etkilendiğini, aşırıya kaçıldığını söyledi.

Fransa’da restoran işlettiğini söyleyen bir Türk vatandaşı ise mağazaya saldıran ve arabaları yakanların provokasyon peşinde olduklarını; yapılan eylemlerden kendilerinin de etkilendiğini söyleyerek, “Polis bunlara karşı aşırı şiddet kullandı. Haklı durumdayken haksız duruma düştüler. Devlet geri adım atmış gibi görünüyor ama etkisi bu hafta belli olur. Bundan biz de etkilendik, bizim restoran işleri düştü” dedi.

Paris’te yaşadığını belirten Ahmet Deniz, “Yağmacıların eylemlerde boy göstermesi, araçların yakılması sonrası polisler de şiddet ile müdahale etti” diye konuştu. Eylemcilerin protestolarında haklı olduğunu; fiyatların sürekli arttığını söyleyen Erkan Bilgin isimli vatandaş ise, “Haklılar ama vandalizme karşıyım. Her şeye zam geliyor ama maaşlar aynı. Kiralar pahalı, maaşlar artık yeterli gelmiyor ve bu bir şekilde patlamaya dönüştü” dedi.



“KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Fransızlar, “Başbakan Philippe 6 aylık bir ertelemeden bahsetti. Biz erteleme değil kalıcı çözüm istiyoruz. Şimdi erteleniyor ama sonra yine vergi yükselecek. Biz bunu istemiyoruz. Cumartesi’ye kadar çözüm bulunmazsa yine toplanacağız ve yürüyeceğiz” dedi.



