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(Görüntülü) Paris Hilton bagaj işlemleri uzayınca yere oturup dinlendi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ANTALYA’DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkan ünlü manken ve modacı Paris Hilton ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya’dan Madrid’e gitmek üzere İs

11 Haziran 2018 15:17

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ANTALYA’DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show\'da baş manken olarak podyuma çıkan ünlü manken ve modacı Paris Hilton ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya’dan Madrid’e gitmek üzere İstanbul’a geldi. 8 valizle İstanbul’a gelen Hilton, Atatürk Havalimanı\'nda check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Ünlü manken, yeniden bu ülkeye geleceğini söyledi. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Madrid’e giden ünlü manken ve nişanlısı buradan da İbiza Adası’na geçeceklerini söyledi.

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