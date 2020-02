(Görüntülü) Paris Hilton, Antalya'ya nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile geldi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DOSSO Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında yarın Antalya\'da gerçekleştirilecek defilede podyuma çıkacak Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile Antalya\'ya geldi. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı. Antalya\'da bu yıl 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, yarın Belek Turizm Merkezi\'ndeki The Land of Legends\'de gerçekleştirilecek. Show kapsamında düzenlenecek defilede podyuma çıkacak olan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, New York\'tan Antalya\'ya geldi. İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı\'na gelen Paris Hilton\'a nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı. Ünlü sosyetik modeli Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eraslan CIP çıkışında karşıladı. Üzerinde yeşil renkli derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkati çeken Hilton, çerçevesi parlak taşlarla süslü güneş gözlüğü taktı. Hilton, gazetecileri, \"Harika bir şehre geldim. Sizlerle yarın görüşmek üzere\" diye selamladı. Hilton, gazetecilere konuşurken nişanlısı aracın yanında bekledi. Paris Hilton, kameralara öpücük yollamayı da ihmal etmedi. Korumalar eşliğinde defile saatine kadar konaklayacağı Belek\'teki Rixos Premium Otel\'e giden Paris Hilton, nişanlısıyla birlikte kral dairesinde kalacak. Sosyetik güzel, yanında 10 valiz getirdi. Paris Hilton\'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile için The Land of Legends\'ta özel sahne kuruldu. Paris Hilton, podyumda, dört kıyafet sergileyecek. Hilton\'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Hilton, yarın saat 12.00\'de Legends\'de basın toplantısı düzenleyecek. Paris Hilton, pazartesi günü ülkesine geri dönecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor.