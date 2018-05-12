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(Görüntülü) Paris 2 batığına dalış yapıp, suda bayrak açtılar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında 1'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 30 metre derinlikteki 'Paris 2' batığına dalış yapıldı

12 Mayıs 2018 19:43

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesi açıklarında 1\'inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 30 metre derinlikteki \'Paris 2\' batığına dalış yapıldı. Dalış öncesi dalgıçlar, su yüzeyinde dev Türk bayrağı açtı. Kemer Belediyesi ile Sualtı Sporları Topluluğu tarafından \'Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği\' düzenlendi. 1\'inci Dünya Savaşı\'nda Fransa\'nın \'Paris 2\' ve İngiltere\'nin \'Alexandra\' adlı savaş gemilerini batıran birliğin komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilen etkinliğe 40 dalış öğrencisi katıldı. Bu yıl 12\'ncisi düzenlenen etkinlikte öğrenciler 30 metre derinlikteki Paris 2 batığına dalış yaptı. Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ve dalgıçlar deniz üstünde 9x6 ebatlarında Türk bayrağı açarak İzmir Marşı\'nı söyledi. Sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de dalış yapan grubu fotoğrafladı. Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında görüşün güzel ve net olduğunu belirterek, geminin yıllar içerisinde çürümeye başladığını söyledi. Paris 2 batığına dalış yaparken her yıl ayrı bir heyecan duyduklarını belirten Gökoğlu, \"Batığa dalış sırasında savaş yıllarını hissedebiliyorsunuz. Zamanında centilmence bir savaş yapılmış. Bizim buradaki amacımız, vatan ve millet sevgisini öğrencilere aşılamak\" dedi. Doç. Dr. Gökoğlu, öğrencilerin bu savaşın hikayesini bilmesi gerektiğini anlatarak, \"Çoğu kişi Paris 2 batığının burada olduğunu bilmez. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz. Atatürk\'ün askerleriydi onlar. Ne mutlu o insanlara. Ne mutlu onun yanındaki askerlerine. Onlara biz bu vatanı, soluduğumuz havayı, yediğimiz, içtiğimiz şeyleri borçluyuz. Bu organizasyon için Kemer Belediyesi\'ne ve özellikle Başkan Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Paris 2 batığına dalan Hukuk Fakültesi öğrencisi Gizem Ezgi Kalkan (21) da ilk defa bir batığa dalmanın normal dalış yapmaktan çok farklı olduğunu söyledi. Kalkan, dalış sırasında çok heyecanlandığını anlatarak, \"Patlamamış top mermilerini görmek güzeldi. Gemideki açılan mermi deliklerinden geçmek ise ayrı bir heyecandı. Tekrar buraya gelip dalmayı çok isterim\" dedi.

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