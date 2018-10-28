(Görüntülü) Paraşüt eğitmeni toprağa verildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da paraşütünün irtifa kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Bekir Baştuğ\'un (54) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. ​Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 32 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu ve eğitmenliği yapan Bekir Baştuğ, dün sabah saatlerinde Bademağacı mevkiine gelerek öğrencilerine uçuş eğitimi verdi. Ardından kendi hazırlıklarını tamamlayan Baştuğ, uçuşa geçti. Bekir Baştuğ, uçuşa başladıktan 500-600 metre sonra havadayken irtifa kaybetmeye başladı. Acil iniş planlamasını yapan Baştuğ, yere 4-5 metre kala kayalık alana düştü. Sol omzu üzerine düşen Baştuğ, kask takmasına rağmen başından aldığı darbeyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören bölgedeki diğer paraşütçülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Baştuğ\'un cenazesi kayalık bölgeden alınarak Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Türk Hava Kurumu\'nun da paraşüt eğitmeni olan Bekir Baştuğ\'un cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu\'na gelen oğlu Oktay Baştuğ ve arkadaşları tarafından morgdan alındı. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı\'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. 25 YILLIK ARKADAŞI ANLATTI Bekir Baştuğ\'un cenazesini alanlar arasında bulunan 25 yıllık arkadaşı Mehmet Aksoy, üzüntüsünü gazetecilerle paylaştı. Bekir Baştuğ ile birlikte 2015 yılında Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü\'nü kurduklarını kaydeden Mehmet Aksoy, “Kulübün ilk başkanı bendim. Bir süre önce yaptığımız genel kurulda kendisini başkan yaptık. Şu an kulübün 50-55 üyesi var. Bekir Ağabey ile uçuştan bir gün önce görüşmüştük. Uçuş zamanları birbirimize haber verirdik. Herkes uçuşlara kendi imkanları nispetinde katılırdı\" dedi. Kadim dostunun dün de arkadaşları ile birlikte Bademağacı\'nda uçuş yapmaya gittiğini hatırlatan Mehmet Aksoy, “Dün akşam saatlerinde öğrenci uçuşları tamamlandıktan sonra Bekir Hoca kendisi uçuş yapmak için kalkış yaptı. Her zaman uçuş yaptığımız tepenin eteklerinde uçuşu devam ederken, alçak irtifada yamaç paraşütünün ani irtifa kaybetmesi nedeniyle sert bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Herhangi bir teknik nedenden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. 4-5 metrelik mesafeden sert bir inişte aldığı kafa travmasından dolayı hayatını kaybettiğini gördük. Olay yerindeki doktor arkadaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ancak kafa travması nedeniyle tıbbi desteğe cevap veremedi ve maalesef kurtarılamadı\" diye konuştu. Dün hava koşullarının güzel olduğunu kaydeden Mehmet Aksoy, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bekir Ağabey 22 yaşından beri havacıydı. Binlerce atlayışı var. Yüzlerce kilometre uçuşu var. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Tamamen bir talihsizlik. Çünkü teknik herhangi bir neden, meteoroloji koşulları veya pilotaj hatası yok. Bekir Ağabey bu işin teknik eğitimine son derece dikkat eden bir öğretmenimizdi. Yetiştirdiği öğrenciler mükemmel uçuşlar yaptı. Türkiye dereceleri yaptılar. Hem yurt içi, hem yurt dışı uluslararası organizasyonlarda hakemlik, direktörlük yaptı. Hepsinden de yüzünün akıyla çıkmış birisidir. Çok üzgünüz. Çok büyük bir değer kaybettik.\"