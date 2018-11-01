(Görüntülü) Parasını alamayan kiraz üreticileri, kabzımallardan şikayetçi oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesi\'ndeki kiraz üreticileri, sattıkları ürünün parasını alamadıklarını iddia etti. Toplamda 200 bin lira alacaklı olduklarını belirten üreticiler, dolandırıldıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kelesli kiraz üreticileri, Temmuz ayında kiraz hasadı yaptı. İzmir\'den gelen kabzımallar Harun D. ve Cemal Ç., tamamını peşin parayla alacağını söyleyerek Durak Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerdeki yaklaşık 40 üreticinin ürünlerine talip oldu. İlk hasat kirazları satın alan Harun D. ve Cemal Ç., yaklaşık 50 bin lira ödeme yaptı. Kiraz satın almaya devam edip çeşitli gerekçelerle ödeme yapmayan Harun D. ve Cemal Ç., ilçe merkezinde geçici olarak tuttukları evin de kirasını ödemeden ayrıldı. Harun D. ve Cemal Ç. ile pek çok kez telefonla irtibat kuran üreticiler yine de paralarını alamayınca 18 köylü bir araya gelerek İlçe Jandarma Komutanlığı\'na dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Keles Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. \'TEHDİT EDİLDİK\' Üreticiler adına aracılık yapan ve mağdur üreticilerden olan Hasan Tekin yaptığı açıklamada bir kaç mahallenin daha aynı duruma düştüğünü ve toplamda 200 bin lira alacakları olduğunu belirtti. Tekin, \"Buradan kiraz almaya geldiler. \'Yalnız peşin satarız\' dedim. \'Tamam\' dedi. 3-4 gün peşin ödediler. Ondan sonra \'Paramız gelmedi\' deyip ödeme yapmadılar. Bütün vatandaşı mağdur ettiler. Beni daha çok mağdur ettiler. Kirazımı verdim, 45 gün çalıştım bir kuruş para almadım. Vatandaş gübre alamadı, işçi tuttu işçi parasını ödeyemedi. Toplamda 200 bin lira civarında alacağımız var\" dedi. Daha sonra Harun D. ile telefonda görüştüğünü söyleyen Tekin, \"Bizi ‘Mahkemeye verirseniz benim Ankara’da tanıdıklarım var. Beni kurtarırlar. Olan size olur’ diyerek tehdit ediyor. Türk adaleti, Türk savcılarına güveniyoruz\" dedi. \'50 KURUŞ PARAM YOK\' Mağdur üreticilerden Ali Yılmaz da maddi olarak çok zor duruma düştüklerini belirterek, \"10 yaşında çocuğa o sıcakta kiraz toplattırıyorum. Çocuğun gönlü olsun diye eline 50 kuruş para verecek durum kalmadı bende sonunda. Onlardan alamadım ki çocuğa vereyim. Benim elimde param olsa, bulurum 10 işçi veririm bin 500 lira, 2-3 günde işimi bitiririm. Ama 65 yaşımda kendim işçi elbisesiyle tarladan geliyorum. Onu bitirdik, ilacı başlayacak. Bütün bunlar parayla oluyor\" şeklinde konuştu. \'HAPİSTE YATSAM PARANIZI VERMEM\' Mağdur üreticilerden olan Kadir Özen ise yaptığı açıklamada Harun D. ile telefonda görüştüğünü belirterek, \"Bu kiraz parasını alamadığımız için bazı yollara başvurduk. Savcılığa başvurduk. Mahkeme yoluyla paramızı bir şekilde alalım dedik. Şikayetten 15 gün sonra Harun D. ve Cemal Ç. hakkında yakalama kararı çıktı. Bunların ifadeleri alındıktan sonra Harun D. beni arayıp, \'Şikayet etmeseydiniz paranızı ara ara verecektim. Ettiğiniz için hapiste de yatsam paranızı vermem\' dedi\" şeklinde konuştu. \'KÖYE KADAR GELİP GERİ KAÇTILAR\' Paralarını alamadıkları süreçte birkaç kez Harun D. ve Cemal Ç. ile görüştüklerini söyleyen üretici Ali Yılmaz, \"Harun D. Bursa’ya geliyor. Çek getiriyor. \'Çekleri kırdıracağız ve paranızın tamamının Bursa’da ödeyeceğiz\' diyor. Buradan 4 arkadaş Bursa’ya gittiler. Harun D. geldi ama ne çek getirdi, ne de çek kırdırdı. Daha sonra \'Keles’te sizin paranızı ödeyeceğim\' diyor. Bizim arkadaşlarla konvoy halinde Keles’e dönüyorlar. Bunlar Keles\'e kadar gelip ani bir manevrayla bize görünmeden geri kaçıyorlar. Ondan sonra bir daha adamlarla görüşemedik\" dedi. \'YALNIZCA KOMİSYON BORCUMUZ VAR\' Hakkındaki iddialara yanıt veren Harun D. ise \"Ben alışverişi üretici Hasan Tekin ile yaptım. Ödemeleri de ona yaptım. Köylüye eksik verdiyse ya da benim üstüme attıysa ben bunu kabul edemem. Kendisi bana, \'Siz alışverişi benimle yapıyorsunuz, benimle muhatapsınız, bende malı verenle muhatabım\' diyordu. Kimse parasını almadan iki ay mal vermez. Bizim kalan borcumuz yalnızca aracılık yapan Hasan Tekin\'e olan komisyon borcumuzdur\" dedi.