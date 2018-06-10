T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Para kumbarasını çalan hırsız tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kapısını kırıp girdiği evde, içinde 500 lira bulunan para kumbarasını çalan Serkan K

10 Haziran 2018 14:52

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kapısını kırıp girdiği evde, içinde 500 lira bulunan para kumbarasını çalan Serkan K. (18) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Emriye Çıkar\'a ait evin ahşap kapısı kırılarak, mutfaktaki para kumbarası çalındı. Çıkar\'ın ihbarı üzerine apartmana gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, üzerinde bir temizlik firmasına ait tişört bulunan şüphelinin, kendisini görevli olarak tanıtıp apartmana girdiğini saptadı. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Serkan K. olduğu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan Serkan K., sorgusunda, içinde 500 lira olan kumbarayı çalıp borcunu ödediğini söyledi. Serkan K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASerkanOlay SeyhanGürselpaşa MahallesiEmriyeHırsızlık Büro AmirliğiEkiplerPolisKısa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24