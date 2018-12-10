(Görüntülü) Pantene Altın Kelebek'te  45. gurur gecesi (1)

İSTANBUL, (DHA) 45 yıldır sahnesinde Türkiye’nin televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını ağırlayan Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam tüm Türkiye’nin nefeslerini tuttuğu görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halıda geçit töreni yaptığı, müzik dünyasının ünlü isimlerinin şovlarıyla gerçekleşen gecede 39 kategoride ödül takdim edildi. Gecenin en anlamlı dakikaları ise özel ödüllerin verildiği sırada yaşandı.





Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 45. Pantene Altın Kelebek, televizyon ve müzik dünyasının ‘en iyileri’ni ödüllendirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen tören gece boyunca görsel bir şova ve etkileyici performanslara sahne oldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı yılın ‘en görkemli’ gecesinde, sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşandı. Türkiye’nin televizyon ve müzik dünyasına damga vuran isimleri Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu.





Ödül töreninde konuklar ve geceyi ekranları başından takip eden izleyiciler, geceye etkileyici video mapping şov ile başladı. Çağla Şıkel’in baş dansçı olarak görev yaptığı özel bir gösterinin eşlik ettiği şovun sanat yönetmenliğini ve senaryosunu Yasin Soy yaptı.





Sahnesinde dev sanatçıları ağırlayan 45. Pantene Altın Kelebek kırmızı halısıyla da iddialıydı. Türkiye’nin televizyon ve müzik dünyasının en ünlü isimleri kırmızı halıda poz verdi. Geceye Cem Yılmaz-Defne Samyeli, Türker İnanoğlu, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Perihan Savaş, Nebahat Çehre, Gülben Ergen, Demet Akalın, Kenan Doğulu-Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Sıla, Özge Özpirinçci, Selami Şahin, Hadise, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Abdullah Oğuz, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Demet Özdemir, Can Yaman, Osman Sınav, Mümin Sarıkaya, Sevcan Orhan, Deniz Seki, Hamdi Alkan, Ebru Yaşar, Hakan Altun, İzzet Öz, Nesrin Cavadzade, Nejat Yavaşoğlu, Pelin Akil-Anıl Altan ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Kokteylle başlayan gece, Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk’ün kırmızı halı röportajları ve Moda Konseyi’nin üyelerinden Aslı Barış ve Başak Dizer Tatlıtuğ’un yorumlarıyla renklendi.





DUAYENLER SAHNEDE





Nefeslerin tutulduğu bu özel gecede, Türkiye’nin duayen sanatçıları performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, son dönemlerin popüler isimleri de Pantene Altın Kelebek Sahnesi’nde eşsiz bir dönüşümün parçası oldu.





Sibel Can, 2015 yılı sonunda çıkardığı Günah Benim single’ı ile başarıyı yakalayan ve Türk rap’ine yeni bir soluk getiren Eypio ile düet yaptı. İkili, Can’ın ‘Yeni Aşkım’ albümünde yer alan ‘Diken mi Gül mi?’ isimli şarkısını seslendirdi. Türk pop ve rock müziğinin dönüşümüne öncülük eden Mazhar-Fuat-Özkan en sevilen şarkıları ile özel bir performans sergiledi.





Söylediği şarkılar milyonların diline plesenk olan Aleyna Tilki, bu kez Pantene Altın Kelebek’e özel bir performans sergiledi. Genç şarkıcı kendi şarkılarının yanı sıra We Will Rock You, Show Must Go On, Smells Like Teen Spirit gibi rock müzik klasikleriyle dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Sahnenin en iddialı şovlarından birini Edis yaptı. ‘Benim Ol’ single’ı ile kendi dönüşümünü gerçekleştiren yeni jenerasyonun popüler ismi Edis, kendi sahne şovunun yanı sıra alternatif rock’taki başarılarıyla öne çıkan söz yazarı ve şarkıcı Yasemin Mori ile sahne aldı.





ÖZEL ÖDÜLLER DEVLERİ ONURLANDIRDI





Pantene Altın Kelebek jürisi bu yıl genel kategoriler dışında özel ödüllerle müzik, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerini ödüllendirdi. Her biri alanında milyonların gönlünü fetheden duayen isimler Pantene Altın Kelebek sahnesinde buluştu. Bu yıl sinemadaki 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz’a gecede Jüri Özel Ödülü takdim edildi. Yılmaz’a ödülünü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı verdi. Cem Yılmaz gecede yaptığı konuşmada, “45 yaşındayım, bu ödülle aynı yaşta… Bu ödülü zamanında Zeki Müren, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kadir İnanır gibi çok kıymetli insanların elinde gördüm. Bu insanlarla beraber anılmak büyük bir onur. Başarılı işler yapmış biriyim ama televizyona iş üretmediğim için jürinin bu özel düşüncesi beni gerçekten çok mutlu etti.” dedi.





Müzikteki 25. yılını kutlayan pop müziğin usta ismi Kenan Doğulu özel bir ödülün sahibi oldu. ‘25. Yıl Müzik Ödülü’nü Doğulu’ya Cem Yılmaz takdim etti. Doğulu sahnede şunları söyledi: “Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. 25 yılda ekibimle büyük bir aile olduk. 25 yıl daha çok güzel şeyler yapacağız”. Doğulu’nun performansına sahnede; Münir Özkul’dan Ercüment Balakoğlu’na, Ülkü Tamer’den Sıtkı Sezgin, Ferdi Merter, Yıldırım Öcek’e kadar 2018 yılında magazin dünyasının vefat eden isimlerinin görüntüleri eşlik etti.





Jüri; Sıla, Nilüfer, Cüneyt Arkın ve vefatıyla milyonların yas tuttuğu bu sene ise ‘Müslüm’ filmiyle tüm hayranlarını sinema salonlarında buluşturan Müslüm Gürses’e Onur Ödülü verdi. Sıla, Mazhar Alanson’dan aldığı ödülünü, “İşin en önemli kısmı süper kahramanların elinden bu ödülü almak. Amacımız her zaman üretmek” sözleriyle aldı.





Geceye rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Nilüfer’in ödülünü DMC Genel Müdürü Samsun Demir teslim aldı. Ödülü Demir’e, Özkan Uğur takdim etti. Nilüfer geceye, “Bu ödül 46 yılın ödülü. Umarım hak etmişimdir. Nefesim yettiğince şarkı söyleyeceğim” notunu iletti.





Türkiye’de elektronik müziğin doğuşunda büyük katkıları olan Gökçen Kaynatan ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Fuat Güner’den aldı. Kaynatan, “Yarım asırı çoktan geçtim ama gücümüz içimizde. Her şeye teşekkür ederim” dedi.





Ödülünü Türker İnanoğlu’ndan alan Cüneyt Arkın, sevenlerine “Sağolun, varolun. Sizin sevginizi kazandığım için dünyanın en zengin insanıyım” diyerek seslendi. Müslüm Gürses’in ödülünü ise Muhterem Nur’a, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu takdim etti. Ödülü alan Muhterem Nur sesinin kısıklığına ve rahatsızlığına rağmen sahneye çıkarak, ödülü aldı ve Müslüm Gürses’in sevenlerine teşekkür etti.





Televizyon dünyasında bir rekora imza atan Arka Sokaklar dizisinin 500. Bölüm Özel Ödülü, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’na takdim edildi. Ödülü İnanoğlu’na Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı sundu.





BÜYÜK DÖNÜŞÜM: PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR





Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün kazananlarına da ödülleri gecede takdim edildi. Yetenekleri, güçleri, başarıları ve bu yıl kariyerlerinde geçirdikleri dönüşüm dikkate alınarak seçilen Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran\'a sahnede ödüllerini Pantene Marka Elçisi Neslihan Atagül Doğulu verdi. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, dün hurriyet.com.tr, Kanal D ve TeVe 2’den canlı olarak yayınlandı.





Kazananlar:





1- En İyi Dizi: Çukur-Show TV



Ödül Veren: Türker İnanoğlu





2- En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli (Çukur-Show TV)



Ödül Veren: Nebahat Çehre





3- En İyi Kadın Oyuncu: Özge Özpirinçci (Kadın-Fox TV)



Ödül Veren: Nebahat Çehre





4- En İyi Çocuk Oyuncu: Ali Semi Sefil-Kübra Süzgün (Kadın-Fox TV) Demir Birinci (Sen Anlat Karadeniz-ATV)



Ödül Veren: Özge Özpirinçci





5- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu – Jet Sosyete TV8



Ödül Veren: Gani Müjde





6- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ – Çocuklar Duymasın Kanal D



Ödül Veren: Gani Müjde





7- En İyi Komedi Dizisi: Çocuklar Duymasın – Kanal D



Ödül Veren: Gani Müjde





8- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Erkenci Kuş-Star TV





Ödül Veren: Ediz Hun





9- En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir (Erkenci Kuş-Star TV)





Ödül Veren: Ediz Hun





10- En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Can Yaman (Erkenci Kuş-Star TV)





Ödül Veren: Ediz Hun





11- En İyi Dizi Çifti: İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe (Sen Anlat Karadeniz-ATV)



Ödül Veren: Perihan Savaş





12- En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı (Çukur-Show TV)



Ödül Veren: Abdullah Oğuz





13- En İyi Senarist: Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem (Sen Anlat Karadeniz-ATV)



Ödül Veren: Abdullah Oğuz





14- En İyi Yönetmen: Osman Sınav-Emre Kabakuşak-Yusuf Ömer Sınav (Sen Anlat Karadeniz-ATV)



Ödül Veren: Abdullah Oğuz





15- En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir-ATV



Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal





16- En İyi Kadın Haber Sunucu: Buket Aydın-Kanal D



Ödül Veren: Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar





17- En İyi Haber Programı: Ahmet Hakan (Tarafsız Bölge-CNN TÜRK)



Ödül Veren: Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal





18- En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı – TV8



Ödül Veren: İlker Yasin





19- En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı - ATV



Ödül Veren: İlker Yasin





20- En İyi Müzik Grubu: Athena



Ödül Veren: Nejat Yavaşoğulları





21- En İyi Pop Müzik Erkek: Edis





Ödül Veren: Demet Akalın





22- En İyi Pop Müzik Kadın: Aleyna Tilki



Ödül Veren: Demet Akalın





23- En İyi Klip: Hadise – Farkımız Var



Ödül Veren: Gülben Ergen





24- En İyi Proje: Yıldız Tilbe – Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları



Ödül Veren: Ebru Yaşar





25- Yılın Şarkısı: Gazapizm-Heyecanı Yok



Ödül Veren: Deniz Seki





26- En İyi Fantezi Müziği Erkek: Hakan Altun



Ödül Veren: Selami Şahin





27- En İyi Fantezi Müziği Kadın: Sibel Can



Ödül Veren: Selami Şahin





28- En İyi Halk Müziği Erkek: Mümin Sarıkaya



Ödül Veren: Mahmut Tuncer





29- En İyi Halk Müziği Kadın: Sevcan Orhan



Ödül Veren: Mahmut Tuncer





30- En İyi Çıkış Yapan: Ezhel





Ödül Veren: İzzet Öz





31- En İyi Gündüz Kuşağı: Fatih Ürek-Gelinim Mutfakta-Kanal D



Ödül Veren: Hamdi Alkan





32- En İyi Yarışma: Ali İhsan Varol, Mert Toksal – Kelime Oyunu Teve2





Ödül Veren: Güneri Cıvaoğlu





33- En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol-Rıdvan Dilmen, Murat Kosova-NTV



Ödül Veren: Şansal Büyüka





34- En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – Kanal D





Ödül Veren: Hamdi Alkan





35- En İyi İnternet Dizisi (Dijital Platform): Fi (Puhu TV)





Ödül Veren: Faruk Bayhan





36- En İyi YouTuber / Instagrammer: Orkun Işıtmak



Ödül Veren: Nesrin Cavadzade





37- En İyi DJ: Mahmut Orhan





Ödül Veren: İzzet Öz





38- Azerbaycan Ödülü: Aygün Kazımova





Ödül Veren: Önder Tiryaki





39- Pantene Yıldızı Parlayanlar: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu, Merve Çağıran





Ödül Veren: Neslihan Atagül Doğulu









ÖZEL ÖDÜLLER





Jüri Özel Ödülü: Cem Yılmaz





Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı





25. Yıl Müzik Ödülleri: Kenan Doğulu





Ödülü Veren: Cem Yılmaz





Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Gökçen Kaynatan





Ödül Veren: Fuat Güner





Onur Ödülü: Sıla





Ödülü Veren: Mazhar Alanson





Onur Ödülü: Nilüfer (Ödülü alan Samsun Demir)





Ödülü Veren: Özkan Uğur





Onur Ödülü: Cüneyt Arkın





Ödülü Veren: Türker İnanoğlu





Onur Ödülü: Müslüm Gürses (Ödülü alan Muhterem Nur)





Ödülü Veren: “Müslüm” filminin yapımcısı Mustafa Uslu





Arka Sokaklar dizisi 500. Bölüm Özel Ödülü: Türker İnanoğlu





Ödülü Veren: Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı